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台塑集團總裁王文淵母親李碧鑾辭世 享耆壽98歲

最新更新：2019/05/05 18:38

（中央社記者韓婷婷台北5日電）台塑集團表示，台塑企業創辦人王永在夫人、總裁王文淵的母親李碧鑾老夫人，於今天中午12時44分在家裡安詳辭世，享耆壽98歲。

台塑集團創辦人王永在與夫人李碧鑾育有5名子女，長子為台塑集團總裁王文淵，次子為台塑集團管理中心常委王文潮，以及王雪清、王雪敏及王雪洮3名女兒。

王永在共有兩房家室，李碧鑾為大房，兒子和女婿大多在集團內擔任要職，培出深厚情感和默契。

李碧鑾平常很少公開露面，但王文淵、王文潮與母親感情親密，2014年的台塑運動會，王文淵不僅帶頭起跑，王文潮也上場與哥哥一同開跑，媽媽李碧鑾更是坐著輪椅出席，看得出母子感情相當好。

集團資深員工透露，李碧鑾老夫人個性賢良淑德，是王永在創業時期的最堅強後盾，把家裡照顧打理得很好，讓先生在外奮鬥無後顧之憂。

王文淵、王文潮從小家族嚴格管教，其中王文淵為王長庚的第一個孫子，王永在的長子，從小就被賦予接班大任，被安排在英國及美國接受工作業務方面的訓練，也在美國休斯頓大學完成學業，海外求學回國便進入台塑集團從基層做起。

王文淵於2006年接班，擔任集團總裁，透過行政中心的集體決策運作模式運作，期間歷經金融風暴、六輕工安意外、低油價等考驗。王文淵重視細節平穩不躁進靠著穩健務實的個性，在上一代打出的基礎下，帶領台塑集團持續邁向高峰，2018年台塑集團總營收新台幣2.4兆元，較2017年增長20%。

王文潮則個性低調，凡事不出頭，承襲父親王永在的老二哲學，英國學成後，王文潮在王家二老的安排下，到美國開始從事基層訓練，到處參與台塑集團購併公司的重整。回台後擔任台塑總經理室特別助理，負責研究與蒐集輕油裂解廠與煉油廠資訊，後來接任台塑石化總經理，並接下董事長大位。

王文潮雖在2011年，因「六輕」工安意外頻傳而請辭台塑化董事長，但一直都在台塑集團決策核心，與哥哥一同努力，守護台塑集團穩健發展，近年更是交出營運規模市值改寫新高的亮眼成績。（編輯：蘇志宗）1080505

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