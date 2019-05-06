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公股銀行擬提早下午3點半打烊 台企銀7/1先實施

最新更新：2019/05/07 07:35
近年金融科技發展快速，環境與當初試辦已經不同，很多業務透過ATM、手機網銀都可處理；延長營業時間，實際上來客數不多。（中央社檔案照片）
近年金融科技發展快速，環境與當初試辦已經不同，很多業務透過ATM、手機網銀都可處理；延長營業時間，實際上來客數不多。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳佳蓉台北6日電）台灣企銀今天公告，7月起西屯、南京東路分行營業時間將恢復至下午3點半，打響公股行庫取消延長營業時間服務的第一槍，其餘公股行庫也正在評估之中，或是同樣朝取消方向研議。

立法院財政委員會2010年決議，為體恤民眾上班趕銀行3點半關門不易，要求8家公股行庫至少挑出2家分行，試辦延長營業時間至下午5點。

從那時開始，台灣銀行有3間分行，台北館前、群賢分行及高雄三民分行，就試辦延長營業至今，土地銀行、合庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行及兆豐銀行、台企銀，目前也都各有2間分行，至今仍營業到下五5點。

民進黨立委江永昌指出，根據各公股行庫評估，在延長營業時間上門的客戶相當少，與投入成本並不相當。公股行庫資源應該集中在必要業務之上，例如發展數位科技或更多便民服務。特別是進入數位金融時代，很多提存業務都可線上進行，不應浪費公帑在實體分行延長營業時間，若公股自行評估認為效益不彰，支持取消服務。

今天台企銀率先宣布，配合數位金融發展，從7月1日起，取消延長營業時間服務，目前提供延長營業服務時間的台北南京東路分行及台中西屯分行，都將恢復至下午3點30分結束營業。歡迎民眾多利用網銀、行動銀行、電話銀行及24小時自動化服務設備。其他公股銀行則多表示，正在評估當中，朝同樣方向研議。

對此，財政部次長阮清華說，尊重各公股行庫自行評估結果，重點在於是能否達到當時試辦延長營業的目的。近年金融科技發展快速，環境與當初試辦已經不同，很多業務透過ATM、手機網銀都可處理；每天下午3點30分後，延長營業分行能提供的只剩簡單的存、提款及諮詢、收件服務，實際上來客數不多。

為服務民眾，過去民營銀行也曾有百家分行營業至下午5點，但隨著金融科技越來越發達、普及，考量成本效益，近年大多恢復營業至下午3點半截止；目前僅有少數分行仍延長營業時間，例如國泰世華營業部、四維分行及篤行分行。（編輯：林治平）1080506

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