台商回流踴躍 最大咖廠商有這些

台商回台投資提前達陣，投資總金額累積至9日已逾新台幣2795億元，52家通過資格審查的廠商中不乏知名大廠，其中金額最高的電子業大廠預計投資547億元。（示意圖／中央社檔案照片）

（中央社記者廖禹揚台北9日電）台商回台投資提前達陣，已累積投資總金額逾新台幣2795億元，通過資格審查的52家廠商中不乏知名大廠，其中金額最高的為電子業大廠預計投資547億元，其次為電子關鍵零組件大廠加碼投資330億元。

面臨美中貿易戰衝擊，台商為分散風險，加速全球布局及回台腳步，因應台商回台需求，行政院去年底推動台商回台投資行動方案，協助業者解決缺水、缺電、缺工、缺地、缺人才等五缺問題，並提供稅務、融資等服務，由經濟部投資台灣事務所擔任客製化單一服務窗口。

在行政院及經濟部努力下，台商回台投資行動方案頻傳佳音，提前達成原訂的2500億元目標，至今天已衝上2795億元，其中金額最高的為知名電子業大廠，預計投資547億元，將在全台數個工業區與科學園區增設研發與生產據點，生產高附加價值產品與關鍵零組件，將可帶來8000個台灣就業機會。

其次為某電子關鍵零組件大廠調整全球布局，持續提高台灣製造比重，將於高雄與桃園地區加碼投資330億元擴建廠房添購機器設備，生產伺服器、電動車零組件，大舉招募3360位台灣人才，以利整合產業上中下游廠商，形成產業群聚效應。

不過，投資額最高的這兩家大廠，經濟部都拒絕透露公司名稱。

預計投資金額第三高的為被動元件龍頭國巨，以高雄為全球研發中心及高階產品生產基地，加碼投資165億元擴建廠房與購置機器設備，新增700個就業機會；未來將搭配自有資金，持續在台投資設立全球研發中心及高階產品生產基地。

另外，為主攻精密光學鏡頭的新鉅科技，考量未來整體發展，砸下超過161億元在中科后里園區興建營運總部與高階鏡頭生產基地，預期帶來逾1450個本地就業機會，為中部光學產業聚落再添一顆明星。

榮成紙業因美中貿易戰導致原料成本結構失衡問題，決定擴大台灣生產基地，包括工紙廠紙機新建與升級改造，紙箱廠自動化、智慧化等，預計投資70億元，帶動166個就業機會。

投資台灣事務所今天召開「歡迎台商回台投資行動方案」第16次聯審會議，經濟部官員目前透露，目前候審案件中，還有好幾個百億以上大案在等。經濟部長沈榮津並透過「歐吉桑拚經濟」影片報喜，蔡總統也在影片中驚喜現身，但是賦予經濟部更大任務，將年度目標一口氣上修至5000億元。（編輯：蘇志宗）1080509