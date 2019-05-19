對手犯規揮拳打昏 劉威廷世錦賽送醫8強止步[影]

（中央社記者龍柏安台北19日電）跆拳道國手劉威廷今天在英國曼徹斯特舉辦的世界跆拳道錦標賽，男子80公斤量級16強，被象牙海岸選手西塞犯規出拳擊中下巴倒地送醫，8強提前止步。

事發後大會立即裁定西塞（Cheick Sallah Junior Cisse）出拳擊中劉威廷下巴，屬犯規動作宣判西塞失格；獲8強門票的劉威廷，因緊急送醫無法繼續比賽，讓多明尼加對手耶南德茲（Moises Hernandez）兵不血刃直接取得4強門票。

這次世錦賽劉威廷在16強，就提前遭遇2016里約奧運金牌得主、象牙海岸名將西塞，當時劉威廷以6分之差陷入落後，又被對手逼至底線，正準備做出反擊，沒想到竟被對手一拳擊中下巴，讓他當場倒地不起。

經送醫做完X光等相關檢查後，劉威廷傷勢沒有大礙，暈眩的症狀也有減輕，不過有輕微腦震盪的狀況，且下巴被擊中處也依舊疼痛，相關檢查做完後，已返回飯店休息。（編輯：方沛清）1080519