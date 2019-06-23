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中東局勢緊繃油價連2升 汽柴油各漲0.2元

最新更新：2019/06/23 13:30
台灣中油公司宣布，24日凌晨零時起，調漲各式汽、柴油價格每公升各新台幣0.2元，95無鉛汽油調整後為每公升28.7元。（中央社檔案照片）
台灣中油公司宣布，24日凌晨零時起，調漲各式汽、柴油價格每公升各新台幣0.2元，95無鉛汽油調整後為每公升28.7元。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘姿羽台北23日電）中東局勢緊繃，推動國際油價持續走揚，台灣中油公司今天宣布，24日凌晨零時起，調漲各式汽、柴油價格每公升各新台幣0.2元，95無鉛汽油調整後為每公升28.7元。

中油指出，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.2元、95無鉛汽油每公升28.7元、98無鉛汽油每公升30.7元、超級柴油每公升25.1元。

觀察近期油價走勢，中油說明，本週受美中兩國領導人將於G20峰會會晤及中東海運原油輸運安全引發疑慮，導致國際油價上揚；本週調價指標7D3B週均價為每桶62.35美元，較前週61.46美元上漲0.89美元，新台幣兌美元匯率升值0.124元，國內油價依公式計算漲幅為0.84%。

中油表示，本週92無鉛汽油及柴油沒有超過亞鄰最低價，因此汽、柴油應各調漲0.2元，足額調整，調整後的95無鉛汽油零售價格為每公升28.7元，也沒有達到啟動經濟部油價平穩措施的門檻。

今年累計截至5月底止，台灣中油汽、柴油價格因春節凍漲、亞鄰最低價限制及平穩措施，中油未能調足的吸收金額約為17.9億元。

中油也再次強調，國內油價每週隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，絕無「漲多跌少」或「只漲不跌」。（編輯：鄭雪文）1080623

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