嘉義市住宅火警 小姊妹葬身火窟

嘉義市美源街110巷內30日發生住宅火警，消防局緊急灌救，撲滅火勢，2樓房間內發現10歲及6歲的姊妹，緊急送醫急救後，仍宣告不治。（嘉義市消防局提供）中央社記者黃國芳傳真 108年6月30日

（中央社記者黃國芳嘉義市30日電）嘉義市美源街110巷內今天發生住宅火警，消防局緊急灌救，撲滅火勢，但在2樓發現兩名葬身火窟的10歲及6歲姊妹，火警原因待調查。

嘉義市消防局上午8時26分據報，西區美源街110巷內一棟2樓木造房屋發生火警，陸續派遣15車、45人前往救災，火勢於8時37分控制，8時44分火勢熄滅，不過，消防人員在2樓房間內發現2名受困者，已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態。

消防局指出，兩名受困者被緊急送醫急救後，仍宣告不治，兩人為姊妹，分別為10歲及6歲，火災發生時，疑似還在房間睡覺，無法及時逃生。（編輯：唐聲揚）1080630