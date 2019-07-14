楊世光叫陣賭雞排 黃國昌：利用我炒知名度

（中央社記者陳俊華台北14日電）新黨總統擬參選人楊世光今天說，時代力量立委黃國昌幫他買機票，他願去上海，若他不敢去，就跪著發5000份雞排；黃國昌說，講出這樣的話有損「楊大分析師」顏面，若要炒作知名度不會隨之起舞。

上海仟和億公司旗下12名台灣分析師傳出被控詐欺9日遭上海警方逮捕。據了解，這些台灣分析師不具備在中國執業資格，正在「協助」警方釐清是否涉及違法薦股、老鼠倉等情事；楊世光則是在2018年加入仟和億。

時代力量發言人李兆立昨天說，既然新黨一向推崇中國法治，楊世光應赴中國接受調查，而非牽扯其他、轉移焦點。

楊世光今天下午在新黨黨部舉行記者會時表示，黃國昌如果幫他出機票錢，「我馬上回上海，沒有任何條件」，假如他不敢回上海，就在時代力量黨部門口，跪著發5000份雞排；但若黃國昌買機票後，他去了上海又回來，就請黃國昌來新黨門口「坐著」發5000份雞排。

楊世光說，他問心無愧，也沒涉及任何法律案件，；這12名分析師，至少有9到10名比他早去仟和億，在台灣財經圈可能連他都要叫老師，而他只是仟和億的內容提供者，且提供的時間相當資淺，並非仟和億的合夥人。

楊世光表示，很多台灣民眾不了解廖英強（中國財經人士）在大陸金融證券市場的位階，他舉例，廖英強就類似財信傳媒董事長謝金河在台灣證券的角色，只是打造財經資訊平台。

黃國昌下午受訪時表示，楊世光想要移轉焦點就隨便潑墨，「有點躺在家裡也中槍的感覺」，把一件關於詐欺犯罪、專業證照的事牽扯到服貿協議，連藍營的人都看不下去；楊世光號稱金融專家，如果連這一點基本常識都沒有，還不斷混淆視聽，是對台灣公共政策討論，做了非常不好的示範。

黃國昌說，他也要替謝金河抱不平，廖英強去年在中國操作股價，違反中國證券法，被中國證監會沒收違法所得4310萬人民幣，並罰款8620萬人民幣，廖英強因此有「廖黑嘴」之稱，受害投資人很多。

黃國昌表示，「奇怪？這12位分析師，不是他（楊世光）的兄弟嗎？」連去上海看他們一下的前提，竟然是要求別人幫忙出機票錢，「有損楊大分析師的顏面，作為某某財經台的股市一哥，講出這樣的話令人滿遺憾」；若要利用他炒作知名度，就不必隨楊世光起舞。（編輯：蘇志宗）1080714