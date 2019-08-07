散布假訊息記大過 調查局顏正義提前退休

法務部調查局高雄市調查處前副處長顏正義（圖）轉傳行政院長蘇貞昌摔筆影片、同婚立法等2假訊息遭記大過，顏正義事發後以另有生涯規劃為由申請退休，已於7日生效。（中央社檔案照片）

（中央社記者蕭博文台北7日電）法務部調查局高雄市調查處前副處長顏正義轉傳行政院長蘇貞昌摔筆影片、同婚立法等2假訊息遭記大過，顏正義事發後以另有生涯規劃為由申請退休，已於今天生效。

網路7月間流傳蘇貞昌出席殉職警員李承翰告別式影片，直指蘇貞昌出席李承翰喪禮摔筆，實際上影片為蘇貞昌出席某屏東鄉親告別式的畫面，並非李承翰告別式。

顏正義7月7日晚間將摔筆影片轉傳到調查班群組，遭人檢舉，又被爆料曾在群組轉傳與同婚立法有關的假訊息。

調查局事發後先將顏正義從高雄市調查處副處長，改調台南市調查處專門委員，之後召開考績會，認為顏正義事發時身為主管，應為同仁表率，卻輕率轉傳不實訊息，造成外界質疑他立場偏頗、行政不中立，以嚴重斲傷調查局形象為由，決議記大過。

一名不願具名的調查局官員證實，顏正義原本明年屆齡退休，但假訊息事件發生後，以另有生涯規劃為由申請自願退休獲准，並於今天正式生效。（編輯：方沛清）1080807