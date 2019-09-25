台達電獲利拉警報 美系港系外資調降目標價

（中央社記者吳家豪台北25日電）美系外資表示，電源供應器廠台達電毛利率低於預期，下修今明後年獲利預估值，維持中立評等，目標價降到150元；港系外資則樂觀看待長期成長，重申買進評等，但目標價降到182元。

台達電股價今天開盤下跌3元，盤中跌幅約3.5%、來到138元，成交量超過1.33萬張。

美系外資發布研究報告指出，台達電過去3個股價表現低於大盤約10%，原因在於獲利率不如市場預期、收購泰達電的綜效尚未發揮、工業自動化需求回溫速度放緩；考量電源零組件需求不佳、電源供應器產品面臨砍價，台達電近期成長可能偏低。

美系外資認為，儘管台達電股價表現弱勢，仍不到重新布局的時機，將台達電2019年、2020年、2021年每股盈餘預估值下修2%、5%、4%至9.56元、8.62元、9.62元，維持「中立」投資評等，目標價從165元下修到150元。

港系外資將台達電今年第3季營收預估值從新台幣803億元調降到756億元，以反映台達電客戶自今年第2季以來受到貿易戰和總體經濟不確定性的影響，導致工業自動化需求不如預期，台達電第3季恐面臨個人電腦（PC）及筆記型電腦相關訂單下滑的風險。

不過，港系外資仍看好台達電將受惠於自動化、5G電信設施電源需求、電動車滲透率提高、資料中心成長等題材，重申「買進」投資評等；但為反映近期工業自動化營收下滑及毛利率衰退等風險，將台達電2019年、2020年、2021年每股盈餘預估值調降5.8%、6.8%、3.4%至9.72元、10.14元、11.53元，目標價從196元下修到182元。（編輯：楊凱翔）1080925