台灣遊行可否蒙面 徐國勇：沒有禁止但不鼓勵

香港政府強推禁蒙面法引發港人反彈，對於台灣遊行可否蒙面，內政部長徐國勇（右）8日在立法院表示，沒有禁止，但不是鼓勵，強調蒙不蒙面是表象，真正要的是自由民主。中央社記者張皓安攝 108年10月8日

（中央社記者范正祥台北8日電）香港政府強推禁蒙面法，引發港人反彈。國民黨立委羅明才今天質詢台灣遊行可否蒙面，內政部長徐國勇對此答覆，沒有禁止，但不是鼓勵。他強調，蒙不蒙面是表象，真正要的是自由民主。

立法院院會進行施政報告質詢，羅明才表示，在台灣上街頭遊行能不能戴面具、蒙面，「規則應該講清楚」。

他強調，自己是善意提醒，大家應該理性討論這個問題。因為如果蒙面上街頭遊行，秩序井然倒也還好，萬一發生脫序、甚至犯罪行為，治安怎麼做臉部辨識。

徐國勇答覆，原則上都不會禁止，到現在想不出有哪次遊行禁止戴面具、蒙面。

羅明才質疑，徐國勇如此答覆，是不是意味政府鼓勵人民上街頭遊行時蒙面。

徐國勇澄清，沒有禁止，但不是鼓勵。他說，台灣民主經歷，集會遊行非常成熟。

此外，行政院長蘇貞昌答覆羅明才質詢時也指出，集會遊行法是立法院通過的，也不是才剛通過一天，政府從不鼓勵遊行蒙面，但也不禁止，這就是因為台灣自由民主開放，從台灣過去民主經歷，也沒有看到有人藉此做危害的事情。（編輯：林孟汝）1081008