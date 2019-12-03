和潤新股中籤每張賺9萬元 中籤率4.74%

和泰汽車旗下和潤企業將在9日上市，新股抽籤以3日在興櫃股市盤中價格143元計算，每股價差90元，每張可賺9萬元。（示意圖／中央社檔案照片）

（中央社記者潘智義台北3日電）和泰汽車旗下和潤企業將在9日正式上市，初次上市公開承銷新股抽籤，承銷價新台幣53元，以今天和潤在興櫃股市盤中價格143元計算，每股價差90元，每張可賺9萬元。

許多股友在LINE證券群組今天都在討論「和潤抽籤中了沒」，群組中恭喜中籤者的留言此起彼落，熱鬧氣氛炒熱討論群組，成為今天熱門的股市新聞。

主辦承銷台新證券今天表示，和潤公開承銷自11月27至29日申購筆數高達98萬6962筆，凍結市場資金超過500億元，再創近10年公開申購筆數最大量紀錄。

不過，實際扣款合格申購件數為93萬2059件，參與4萬4222張和潤股票抽籤，中籤率4.74%，至於中籤者實際獲利，仍須待正式掛牌上市才能計算。

和潤企業競價拍賣股數為10萬1081張，日前創下競拍合格投標量近28萬張，超額認購達2.76倍的紀錄後，其中更有知名保險業者參與，帶動股民公開申購熱潮。

和潤企業公司主要從事分期付款銷售、租賃業務及應收款收買及管理服務，根據White Clake Group 2019年統計，全球分期與融資租賃業務市場規模從2013年的8.8兆美元，至2017年達到12.8兆美元，全球分期與融資租賃市場穩健成長，從和潤企業2016至2018年及2019年上半年業績變化，也可看見這個趨勢。（編輯：楊凱翔）1081203