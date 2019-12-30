總統府鼠年春聯紅包袋亮相 風調雨順民富國強

總統府30日上午公布109年春聯、紅包袋樣式，由總統府發言人張文蘭說明設計理念。中央社記者謝佳璋攝 108年12月30日

（中央社記者葉素萍台北30日電）總統府今天公布鼠年春聯與紅包袋，109年總統暨副總統新年賀詞為「風調雨順 民富國強」；紅包袋則由咬著元寶的金鼠、綿延不絕的金線與錢幣組成2020圖像，意涵財富綿延不絕。

農曆新年將至，總統府公共事務室主任暨發言人張文蘭今天召開記者會，公布總統府印製的新年賀詞及紅包袋設計樣式。

張文蘭指出，109年總統暨副總統新年賀詞為「風調雨順 民富國強」，「風調雨順」出自「舊唐書」，形容天候穩定、五穀豐收、國人豐衣足食的景象；「民富國強」出自「吳越春秋」，強調國家強盛來自於人民生活富足。這八個字象徵新的一年百工百業繁榮興盛、國家富庶安康，不僅是對新年的祝福，也是期許，更是政府施政努力的方向。

張文蘭說，這次由書法家陳一郎為春聯題詞，陳一郎致力古帖鑽研，會通各項書法體，近年也多次幫蔡總統署名的春聯揮毫。

至於109年新年紅包袋，張文蘭表示，這次紅包袋是台灣本土新銳設計師王胤卓設計，紅包袋上方咬著元寶的金鼠、綿延的金線與二個錢幣組成2020圖像，意涵財富綿延不絕，經濟蓬勃發展；大小錢幣相互襯托，除了讓構圖更加活潑外，下方較大的錢幣同時象徵國家根基穩固，人民安居樂業。

張文蘭指出，總統暨副總統鼠年春聯及紅包袋將自12月31日起至1月22日止配合總統府開放參觀活動發送，除元旦開放參觀時間自上午9時至下午4時；每週一至週五平日開放參觀時段為上午9時至11時30分。

她說，民眾也可就近到行政院中部、雲嘉南區、南部、東部及金馬聯合服務中心洽取，數量有限，送完為止，有興趣索取的民眾請把握機會。（編輯：紀淑芳）1081230