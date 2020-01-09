戴資穎大馬羽球大師賽晉級8強 強拉尾盤擊敗成池鉉

台灣羽球一姐戴資穎（圖）9日在馬來西亞羽球大師賽女單次輪，擊敗世界排名第12的南韓女將成池鉉，挺進8強。（中央社檔案照片）

（中央社記者龍柏安台北9日電）台灣羽球一姐戴資穎今天在馬來西亞羽球大師賽女單次輪，遭遇世界排名第12的南韓女將成池鉉，戴資穎靠著決勝局強拉尾盤，以21比18、16比21、21比10挺進8強。

總獎金40萬美元的馬來西亞羽球大師賽，是2020賽季的第一場比賽，世界排名第2的戴資穎，榮膺女單大會頭號種子，首役她只用28分鐘就以直落二橫掃中國小將張藝曼，輕鬆闖進次輪。

小戴今天碰上南韓好手成池鉉，兩人過去27次交鋒，小戴以18勝9負握有壓倒性優勢，且近9次交手未嘗敗績，今天兩人對決則延續過往傳統，小戴依舊是最後的贏家。

首局戰況呈現激烈拉鋸，雙方一度打成14比14平，接下來小戴連拿3分甩開對手糾纏，以21比18先馳得點。

次局戰況丕變，開賽對手就取得領先，小戴最多落後7分，加上失誤過多，讓她難以有效追分，反以16比21讓出，雙方以1比1扯平。

決勝局戴資穎重振旗鼓，開賽就取得8比3領先優勢，全場未曾落後，並在15比9領先之際，再用一波5比0攻勢摧毀對手鬥志，最終以21比10拿下晉級門票。

台灣一姐順利闖關，一哥周天成則意外淘汰，今天他面對世界排名第9的香港好手伍家朗，小天首局錯失局點、率先開胡的機會，反以21比23棄守，次局則在一路落後下，以17比21丟掉晉級門票，也吞下對戰的2連敗。（編輯：張雅淨）1090109