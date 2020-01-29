iOS 13.3.1正式推出 新增超寬頻晶片設定

（中央社記者吳家豪台北29日電）蘋果公司（Apple）今天正式推出iOS 13.3.1軟體更新，加入設定以控制iPhone 11、iPhone 11 Pro系列上的U1超寬頻晶片對定位服務的使用，並修正有關郵件、FaceTime、Wi-Fi推播通知等問題。

根據蘋果說明文件，iOS 13.3.1修正了在「通訊限制」中不需要輸入「螢幕使用時間」密碼即可允許加入聯絡人的問題；解決了在編輯iPhone 11或iPhone 11 Pro上拍攝的Deep Fusion照片前，可能導致短暫延遲的問題。

iOS 13.3.1也解決了在「郵件」中即使已停用「載入遠端影像」設定時仍會載入遠端影像的問題；修正了在「郵件」中可能導致顯示多個還原對話框的問題。

新版本還有其他4項錯誤修正和改進內容，包括解決FaceTime可能會使用背面超廣角相機而非廣角相機的問題；解決了可能無法透過Wi-Fi傳送推播通知的問題；解決了CarPlay在特定車輛上撥打電話時可能導致聲音扭曲的問題；加入HomePod的印度英語Siri語音支援。（編輯：林興盟）1090129