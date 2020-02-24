總統令：楊珍妮任WTO代表團副常任代表

（中央社記者葉素萍台北24日電）總統府今天發布總統令，任命甫自經濟部國際貿易局局長一職退休的楊珍妮為中華民國常駐世界貿易組織代表團副常任代表；楊珍妮是台灣首位國貿局女局長，熟稔多邊經貿法規與談判歷練背景。

楊珍妮出身國貿局基層，台灣在加入世界貿易組織（WTO）談判中，楊珍妮是備受倚重的幕僚，除了本身才幹外，最重要的是楊珍妮敬業態度，她常因工作而加班到深夜11時、12時，十足「拚命三娘」。

楊珍妮歷練完整，不僅參與WTO談判，在台灣入會後，也派駐日內瓦WTO代表團，接受多邊體系洗禮。回台灣後，在經貿談判代表辦公室擔任多項國際經貿談判主談人，也是台灣首位國貿局女局長；今年1月，她從國貿局長一職退休。（編輯：林興盟）1090224