安全須知

攀樹僅靠繩索支撐上升，看似命懸一線；實際上，只要依專業攀樹教練指導並正確使用工具，避免非必要冒險行為，經安全評估、裝備檢測、攀爬系統層層確認，攀樹不分老幼，即便蝸速，只要堅持到底就能到達既定目標，是一項安全又消耗熱量，並且親近大自然的健康休閒活動。

行前應接受合格攀樹教練指導

身心健康狀態良好，在能力所及範圍內進行

與合格攀樹教練同行，不可單獨行動

遵守教練動作指導，確保安全

天候不佳，不可貿然行動

保護樹木，勿取走現場資源

攀樹做為休閒活動的好處

近年流行森林療癒課程，透過與大自然連結，提供釋放身心壓力、寧靜、和諧、舒適的休憩空間，攀樹即為其中一種方式。

▸ 成人

提高認知能力、鍛鍊全身肌肉和平衡感、提升工作記憶容量與問題處理能力、舒展身心、提升信心和成就感、提升團隊精神

▸ 兒童

批判性思考、想像力與創造力、解決問題能力、自信心、社會互動能力、靈巧與體力、認知與情感力、回復力、風險談判、空間感知

攀爬公園樹會被罰嗎？

尚無禁止攀樹相關法規，但未經許可攀爬公園樹或行道樹，可能會被柔性勸導。 部分縣市政府可開放場地租借，若事先提出活動申請，可在指定範圍內攀樹。但地方政府公園管理自治條例中明文規定禁止毀損、攀折樹木，若因攀樹造成枝條斷裂，須依相關罰則處理。

#國際攀樹比賽

台灣定期舉辦攀樹公開賽，除了可以跟各方好手同場競技，還能爭取參加國際攀樹錦標賽資格，跟世界頂尖攀樹人技術交流。

國際攀樹賽在比什麼？

以2022年丹麥舉辦國際攀樹錦標賽（International Tree Climbing Championships）為例，預賽有工作攀爬、空中拯救、豆袋投擲、速度攀爬、上登競賽等5項，總決賽（大師挑戰賽）則需在30分鐘內，從樹木風險評估開始，完成樹上4個工作站指定動作，裁判依熟練度、攀爬技巧、裝備運用、樹上姿態及工作安全等整體工作能力評分。