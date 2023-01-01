#攀樹師是什麼
攀樹師主要技能
攀樹師主要是協助政府相關單位，執行樹木健檢、珍貴樹種採種計畫、枯枝修剪、病蟲害防治、調查附生植物、環境教育等生態保育類任務。
特殊技能–救援、協助
越來越普及的空拍機屢屢意外受困樹冠，也有飛行傘因氣流不穩，只好「愛的迫降」高掛樹上，再加上偶發性高速俯衝卡在樹叢的鷹，貪玩上樹卻下不來的貓，或者執行樹上任務受傷的工作夥伴，都需要攀樹師即刻救援。
此外，協助電影拍攝、幫巨大神木安裝避雷針、摘除危險蜂巢，也是攀樹師必備特殊技。
隱藏技能
近兩年受疫情影響，愈來愈多人改變旅遊型態，以降低染疫風險、促進身心健康、親近大自然為考量，攀樹活動逐漸休閒化。夜宿吊床、盪鞦韆受到許多民眾歡迎，其他類似協助拍攝婚紗照，搭建樹屋...更多可能性也在發展中。
攀樹師vs.傳統採種、修剪
森林復育最重要工作之一是採種（採集珍貴樹種），透過適地適種，讓樹木生命延續，生生不息。傳統採種方式是將爬樹釘錘入樹幹做為階梯，逐步向上攀爬，因無法橫移到樹枝端點，經常得鋸掉樹枝以便取得種子，傷口導致樹須經5~10年休養才得以再採種；攀樹師則經過安全繩索系統降低墜落危險，使用樹木保護器不傷及主幹、減少樹皮磨損，相對友善。
樹木修剪則是都市中常見的工作，但往往因吊車體積龐大，無法在陡峭地區、傾斜道路執行任務，且工作吊籃在穿越濃密樹叢時，容易導致枝條受損，僅適合執行都市計畫或園藝設計。攀樹師裝備輕簡，具有機動性，能到達樹冠層各角落甚至樹體內部，靈活穿越、閃避障礙物，減少濃密枝條傷害，適合機具無法到達的地區進行枯枝修剪、安全健檢評估、病蟲害檢查，成本較低。
攀樹師有專業證照
認證攀樹師是根據 ISA（國際樹藝協會International Society of Arboriculture）制度進行的認證考試，用意是以安全攀樹技術執行樹木工作，截至2023年1月，台灣只有37位取得ISA國際攀樹師資格。
- 年滿18歲，提出18個月以上樹木相關工作證明
- 考試前一年內取得空中拯救訓練證明
- 有效期限內的急救訓練合格證明（包含心肺術甦術CPR）
考試分為筆試與術科，術科除繩結及裝備安全測驗外，最後的部分需在30分鐘內實際操作攀樹，完成指定項目。兩項考試皆合格，可獲得認證。
#一般人能體驗攀樹嗎
如果只想體驗，有沒有條件限制?
年齡6～60歲，身心健康者，都可以嘗試體驗攀樹樂趣，若有特殊病史須事先告知主辦單位，確認是否適合參與。
沒有經驗，第一次怎麼攀?
- 建議找領有證照的教練指導，事前訂定攀樹計畫 ，選定目標樹，評估樹木健康及環境風險
- 選擇適合裝備，擬定攀爬路線並選擇直徑10公分以上健康枝椏，投擲豆袋（繫繩一端的重物）前須口頭警示，確定地面無人才行動
- 架設攀樹繩及樹木保護器，重量測試，繩結系統測試
- 開始攀樹後，在樹上風險評估（樹下觀察不到的部分）
- 下樹前務必收拾好隨身物品，著陸前口頭警示並等同伴回覆才可進行
- 回到地面後收納全部裝備，恢復環境原貌
基本攀樹裝備
個人安全防護裝備（符合美國國家標準協會ANSI Z133)
- 安全頭盔 : 保護頭部
- 護目鏡
- 攀樹座帶：懸吊系統以舒適導向，降低創傷可能
- 攀樹繩 : 符合規範的低延展性專用繩，耐熱、柔軟好打繩結，斷裂荷重5400磅以上
- 摩擦短繩：耐熱高於攀樹繩
- 鉤環 : 需為自動上鎖式，且要經過三個動作才能打開
- 安全短繩：攀樹系統外另一組獨立的安全繩索系統
輔助工具
- 樹木保護器 : 區隔攀樹繩與樹枝，保護樹木、降低繩索損耗
- 投擲繩
- 豆袋：引繩上樹的重要工具
- 投擲繩收納袋：俗稱CUBE，用於收納投擲繩及豆袋
衣著建議
- 沾膠手套
- 長袖衣褲
- 高筒登山鞋（保護腳踝）
基本攀樹上升技法
手腳推進法MBT（Modified Body Thrust）
- 手、腳各1個繩結
- 攀樹繩結底下打克氏結
- 腳先離地懸掛在空中
- 雙腳或單腳套進腳踩輔助繩圈裡，手撥鬆開克氏結
- 腳用力向下蹬，身體往繩子靠，支撐向上
- 呈立姿時用手將布雷克結往上推升
- 重覆以上兩個循環動作可慢慢往上
- 是最容易上手的推進方式，適合初學者
身體推進法BT（Body Thrust）
- 運用上半身力量攀爬
- 將雙腳夾在樹身，身體與樹呈L型，腳高於腰
- 雙手握攀樹繩，藉由核心往上挺，順勢將攀樹繩握緊往下
- 往上推緊布雷克結（或將攀樹繩往下收緊VT結）
- 重覆以上動作可向上攀升
- 專業工作者最常使用
腳鎖式（Footlock）
- 攀樹繩置右腳掌外側，左腳由下方繞過勾住攀樹繩
- 將攀樹繩往上帶到右腳腳背上用左腳踩住
- 踩住前將雙腳上抬至極限，用力踩住攀樹繩後立起
- 順勢將攀樹繩結往上推或收緊（布雷克結往上推，VT結會自動收緊）
- 重覆以上腳鎖動作快速上攀
- 註：左右腳可互換，鞋紋深可發揮較好效果
常用繩結：
- 手：VT、布雷克結擇一
- 腳：克氏結、普魯士結擇一
安全須知
攀樹僅靠繩索支撐上升，看似命懸一線；實際上，只要依專業攀樹教練指導並正確使用工具，避免非必要冒險行為，經安全評估、裝備檢測、攀爬系統層層確認，攀樹不分老幼，即便蝸速，只要堅持到底就能到達既定目標，是一項安全又消耗熱量，並且親近大自然的健康休閒活動。
- 行前應接受合格攀樹教練指導
- 身心健康狀態良好，在能力所及範圍內進行
- 與合格攀樹教練同行，不可單獨行動
- 遵守教練動作指導，確保安全
- 天候不佳，不可貿然行動
- 保護樹木，勿取走現場資源
攀樹做為休閒活動的好處
近年流行森林療癒課程，透過與大自然連結，提供釋放身心壓力、寧靜、和諧、舒適的休憩空間，攀樹即為其中一種方式。
▸ 成人
提高認知能力、鍛鍊全身肌肉和平衡感、提升工作記憶容量與問題處理能力、舒展身心、提升信心和成就感、提升團隊精神
▸ 兒童
批判性思考、想像力與創造力、解決問題能力、自信心、社會互動能力、靈巧與體力、認知與情感力、回復力、風險談判、空間感知
攀爬公園樹會被罰嗎？
尚無禁止攀樹相關法規，但未經許可攀爬公園樹或行道樹，可能會被柔性勸導。 部分縣市政府可開放場地租借，若事先提出活動申請，可在指定範圍內攀樹。但地方政府公園管理自治條例中明文規定禁止毀損、攀折樹木，若因攀樹造成枝條斷裂，須依相關罰則處理。
#國際攀樹比賽
台灣定期舉辦攀樹公開賽，除了可以跟各方好手同場競技，還能爭取參加國際攀樹錦標賽資格，跟世界頂尖攀樹人技術交流。
國際攀樹賽在比什麼？
以2022年丹麥舉辦國際攀樹錦標賽（International Tree Climbing Championships）為例，預賽有工作攀爬、空中拯救、豆袋投擲、速度攀爬、上登競賽等5項，總決賽（大師挑戰賽）則需在30分鐘內，從樹木風險評估開始，完成樹上4個工作站指定動作，裁判依熟練度、攀爬技巧、裝備運用、樹上姿態及工作安全等整體工作能力評分。