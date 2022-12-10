台灣巨木地圖首亮相 5年找到941棵全球名列前茅

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耗時5年調查的台灣巨木地圖10日在成功大學發表，資料顯示，台灣樹高逾65公尺巨木共941棵，多分布在中央山脈兩側，部分在雪山、阿里山等處，其中位於雪霸公園山谷的台灣杉巨木「桃山神木」，樹高79.1公尺，是目前實體測量台灣最高的樹。（農委會提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年12月10日

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（中央社記者張榮祥台南10日電）費時5年調查的台灣巨木地圖，今天在成功大學發表；資料顯示，樹高逾65公尺的巨木共941棵，分布在中央山脈、雪山、阿里山等，以單一區域而言，台灣巨木數量在全球名列前茅。

成功大學測量及空間資訊學系教授王驥魁和農委會林業試驗所助理研究員徐嘉君共同策劃的「找樹的人─巨木地圖計畫」，5年來持續探索台灣山林，今天在成大成功校區發表「台灣巨木地圖」，相關資訊將公布在網路平台。

台灣巨木地圖

計畫團隊成員告訴中央社記者，尋找巨木與測量樹高的原理，數年前已發表在期刊；計畫引用內政部調查的原始資料，再由團隊找出巨木，但這項調查方法只能得知巨木位置，無法逐一確認樹種，團隊迄今親眼目睹的巨木僅有20多棵。

資料顯示，台灣樹高逾65公尺巨木共941棵，多分布在中央山脈兩側，部分在雪山、阿里山等處，其中位於雪霸公園山谷的台灣杉巨木「桃山神木」，樹高79.1公尺，是目前實體測量台灣最高的樹。

計畫團隊成員說，全球尋找巨木的團隊，多是找最高或最大的巨木，若以單一區域文獻記錄的數量來看，台灣尋獲941棵巨木是相當罕見的。

王驥魁說，全世界適合巨木生長的氣候區域僅占陸域2.1%，但多數區域因砍伐與氣候變遷逐漸消失，國際期刊與雜誌警告巨木將在未來數十年內絕跡。

成大表示，台灣巨木生長區域得天獨厚，因交通難以到達，伐採不易，至今保有大面積巨木森林，但巨木測量樹高是生態調查人員難以克服的障礙，地面上難以觀測巨木樹頂，且台灣約有9.5億棵樹，調查人員無法測量每棵樹高。

「找樹的人─巨木地圖計畫」利用全台空載光達資料，以獨特巨木尋找演算法，配合專業人員辨識巨木位置，以5年時間找到941棵樹高逾65公尺的巨木，並以地面光達掃描儀記錄桃山神木與棲蘭三姐妹神木的光達影像。

至於未來台灣山林探索，計畫團隊準備搜尋「枯倒木」，也就是比對10年間資料，找出台灣巨木在這段時間枯死或倒掉多少棵，再進一步調查釐清原因。（編輯：黃世雅）1111210