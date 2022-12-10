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台灣巨木地圖首亮相 5年找到941棵全球名列前茅
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台灣巨木多非貴重樹種 盜伐風險成本太高

2022/12/10 15:51
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（中央社記者張榮祥台南10日電）「台灣巨木地圖」今天在成功大學發表，外界擔心恐成為山老鼠引路利器，農委會林試所助理研究員徐嘉君說，百分之百不會，巨木生長在陡峭處，多非貴重樹種，盜伐成本和風險太高。

徐嘉君今天告訴中央社記者，山老鼠都在熟悉地區作業，不會開拓新區域，台灣以北橫沿線及道路容易到達的地方，盜伐較嚴重，但巨木生長在陡峭地區，走路5天都到不了，也不知在什麼地方。

徐嘉君表示，山老鼠也是講求效益的，且要的是貴重樹種，最好是檜木樹瘤方便運出，但巨木調查根本不知樹種，也無路可運，此次調查看過的巨木，多是香杉、台灣杉及雲杉等非貴重樹種，對山老鼠來說，盜伐成本和風險太高。

徐嘉君說，砍大樹風險很高，不知倒向哪裡，且巨木在陡峭處，連站都不容易，一般人想像好像可以盜伐，「但實際到現場看過就知道不太可能」。

「台灣巨木地圖」資料顯示，台灣超過65公尺以上巨木有941棵，其中位於雪霸公園山谷的台灣杉巨木「桃山神木」，樹高79.1公尺，是目前實體測量台灣最高的樹。（編輯：黃世雅）1111210

#徐嘉君
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徐嘉君
台灣巨木地圖首亮相 5年找到941棵全球名列前茅 探索台灣山林5年 成大將發表找巨木量樹高原理
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