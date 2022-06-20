阿里山百年吉野櫻染病不治 培育二代木盼再展風華

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阿里山賓館2株百年染井吉野櫻近年染上簇葉病樹幹腐朽，經專家診治仍無力回天，其中一株腐朽嚴重全部砍除，另一株則留下基部萌蘗枝條（圖），培養二代木，並立牌說明。（嘉義林管處提供）中央社記者蔡智明傳真 111年6月20日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣20日電）阿里山賓館2株百年染井吉野櫻近年染上簇葉病樹幹腐朽，經專家診治仍無力回天，其中一株腐朽嚴重全部砍除，另一株則留下基部萌蘗枝條，培養二代木，期待數年後再展風華。

阿里山賓館「1913阿里山舊事所」前，2株樹齡約110年的染井吉野櫻，數年前染上簇葉病，致樹幹腐朽，阿里山賓館經營團隊與林管處合作，聘請「詹鳳春日本樹醫團隊」醫治。

三昧堂創意木偶團隊也曾為阿里山賓館染病的染井吉野櫻祈福，耗資新台幣30萬打造美麗戲偶「櫻后」，2019年國慶連假在阿里山賓館演出「鳳鳴櫻舞」劇碼，喚起大家對染井吉野櫻的關注。

嘉義林管處副處長李定忠今天告訴中央社記者，經詹鳳春樹醫團隊檢視，其中1株因簇葉病樹勢嚴重衰退，無法有效治療，但基部周邊有萌蘗枝條，因此留下基部及萌蘗枝條培養二代木。另1株則因腐朽嚴重，有安全疑慮且無法有效治療，判斷無法培育二代木，在日前伐除。

李定忠說，阿里山國家森林遊樂區位處霧林帶，氣候潮濕，櫻花樹易罹患俗稱「天狗巢病」的簇葉病，使得樹幹腐朽，加速櫻花樹衰退。

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李定忠指出，嘉義林管處2019年起委託樹醫詹鳳春團隊啟動「阿里山國家森林遊樂區櫻花撫育及土壤改良委託專業服務案」健檢園區櫻花及防治簇葉病，並同時進行植栽基盤改良工作。

另外，針對枝幹衰退嚴重的櫻樹，截除舊枝幹存留樹木基部的萌蘗枝條，進行二代木培育工作。目前共計培養24株二代木，後續林管處將持續委託專業團隊辦理簇葉病防治工作及二代木培育工作，使櫻花健全生長。（編輯：郭諭儒）1110620

阿里山賓館2株百年染井吉野櫻近年染上簇葉病樹幹腐朽，經專家診治仍無力回天，其中一株因腐朽嚴重，有安全疑慮且無法有效治療，判斷無法培育二代木，在日前伐除。（嘉義林管處提供）中央社記者蔡智明傳真 111年6月20日