水山巨木真的沒有2700年 林務局取芯估齡1081年

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（中央社記者楊淑閔台北11日電）生態學者陳玉峯主張阿里山紅檜神木因為合併才有那麼大胸圍，水山巨木可能也沒2700年。林務局與嘉義大學取43株紅檜樹芯分析、驗DNA證實逾7成為合併木，水山巨木樹齡1081年。

行政院農業委員會林務局今天召開「阿里山巨木『芯齡』探秘成果發表」記者會，由林務局嘉義林區管理處長張岱、準嘉義大學校長林翰謙做上述資訊發布。

張岱表示，為了有系統管理阿里山國家森林遊樂區內巨木的健康，兼顧遊客安全，與嘉義大學花3年時間完成44株巨木調查，除了目視、使用儀器空拍、攀樹了解健康實況，並取出樹芯，以儀器分析推估樹齡、進行基因檢測，發現其中43株紅檜，出現合併木者達33株、占77%，單株僅10株、占23%。另一株是台灣杉。

阿里山水山巨木。（嘉義林管處提供）

他並說，這次調查在海拔2200公尺，遊客會到的地方，僅43株紅檜，不能類推到所有紅檜上，但證實紅檜有合併木，吻合陳玉峯的研究主張。數年前媒體報導指出，陳玉峯推出玉山國家公園2800年的鹿林神木其實是600年，阿里山水山巨木也可能不是2700年。

這次調查的43株紅檜中，林務局統計，1000年以上，合併木4株、單株1株。800到1000年，合併木2株、單株4株。600到800年，合併木14株、單株3株。600年以下，合併木13株、單株2株。多數都在800年以下。

張岱舉例這些紅檜在被證實為合併木前、後的樹齡推估差異說，其中水山巨木原推估2700年，新推估1081年。香林神木原推估2300年，新推估626年。千歲檜原推估2000年，新推估821年。28號巨木原推估2000年，新推估1095年。

僅2號巨木，為單株，可能因為生長環境條件所致，年輪比較壓縮，原本用胸圍、直徑去除以紅檜一年長多少時，推估800年，這次取樹芯分析推估增至1515年。

林翰謙告訴中央社記者，伐林會留下母樹，即優勢木，樹的種子落下，加上阿里山土壤酸化形成淺根生長狀態，而相近的小樹生長根系會盤結在一起，漸漸地面上的樹木也會環抱在一起，成為合併木，合併角會小於30度，以此生存下來；小樹有時也會長在大樹上，因樹本身肥沃。

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林務局長林華慶說，這次的調查與過去對神木的年齡推估打對折或3折，卻是精準的推估，且合併木環抱在一起，沒有單株那麼圓滿通直，也因此避開日治時代的伐木，這次調查在知性、感性面都讓人對巨木有更深的了解，另外，林務局東勢、新竹林區管理處也會展開巨木調查。

張岱補充，後續每個月會目視、用望遠鏡持續觀察樹況，每半年空拍追蹤，若巨木有狀況，會因應處理，以確保遊客安全。（編輯：管中維）1110111

生態學者陳玉峯主張阿里山紅檜神木因為合併才有那麼大胸圍；林務局與嘉義大學取43株阿里山紅檜樹芯分析、驗DNA發現逾7成為合併木，其中水山巨木原推估2700年，新推估1081年。中央社記者楊淑閔攝 111年1月11日

行政院農業委員會林務局11日召開「阿里山巨木『芯齡』探秘成果發表」記者會，為了有系統管理阿里山國家森林遊樂區內巨木的健康，兼顧遊客安全，林務局與與嘉義大學花3年時間完成44株巨木調查，並建置管理模式。中央社記者楊淑閔攝 111年1月11日