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台中谷關千年五葉松神木倒塌 飯店玻璃破裂幸無人傷

2022/7/9 15:05（7/9 15:29 更新）
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台中谷關地區神木谷假期大飯店內，一棵高36公尺的五葉松為當地知名景點之一，但主幹遭白蟻蛀蝕多年，9日上午突傳倒塌，所幸未釀傷亡。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年7月9日
台中谷關地區神木谷假期大飯店內，一棵高36公尺的五葉松為當地知名景點之一，但主幹遭白蟻蛀蝕多年，9日上午突傳倒塌，所幸未釀傷亡。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年7月9日
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（中央社記者趙麗妍台中9日電）台中市谷關地區位於神木谷假期大飯店內知名的五葉松樹木，飯店稱已有千年歷史，因主幹遭白蟻蛀食多年，2年前進行醫治，近日豪雨不斷，今天樹木倒塌，幸好沒有造成人員傷亡。

這棵五葉松位於台中市和平區谷關地區的神木谷假期大飯店內，為當地地標，據了解，五葉松樹高36公尺、樹圍需要6人才能環抱。神木谷假期大飯店在網站上介紹，飯店內一株千年五葉松神木，是谷關地區知名景點之一。樹木旁設計有水車、瀑布、大理石桌椅、姻緣豬等與五葉松相映。

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神木谷假期大飯店業者羅進洲接受中央社記者電訪表示，五葉松的主幹遭白蟻蛀蝕多年，2年前已請來台中市農業局、相關學者專家協助醫治、清創，未料今天上午11時，樹木倒向十文溪，飯店部分客房的玻璃破裂、欄杆受損，幸好未造成人員受傷。

羅進洲指出，初步規劃，可能保存神木的主幹，經乾燥處理後矗立在原地，讓谷關的精神象徵神木，提供遊客憑弔。（編輯：謝雅竹）1110709

神木谷假期大飯店內一株千年五葉松神木，是台中谷關地區知名地標，樹高36公尺、樹圍需要6人才能環抱。9日上午樹木倒塌，幸未造成人員傷亡。中央社記者趙麗妍攝 111年7月9日
神木谷假期大飯店內一株千年五葉松神木，是台中谷關地區知名地標，樹高36公尺、樹圍需要6人才能環抱。9日上午樹木倒塌，幸未造成人員傷亡。中央社記者趙麗妍攝 111年7月9日
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