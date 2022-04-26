台大印度黃檀染病已移除 文學院：將復育其再生株

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（中央社記者許秩維台北26日電）台大文學院今天表示，近百年的印度黃檀因染褐根病且病況嚴重，已於4月23日移除；黃檀去年已長出再生株，文學院也會加以復育，讓它繼續成為學院之樹。

台灣大學文學院中庭的印度黃檀自日本帝國大學時期種下，至今已有近百年歷史。由於黃檀於去年出現異常，經台大植物醫院檢測後為褐根病且病況嚴重，經多次施藥救治仍無起色。

台大文學院今年3月30日舉辦印度黃檀的告別儀式，規劃盡快移除。但有台大校友於網路發起連署，希望台大「刀下留樹」，給半年時間搶救黃檀，台大文學院也研擬再次開會評估。

台大文學院發表聲明指出，4月13日已召開主管會議，並邀台大植物教學醫院院長暨台大植物病理與微生物系系主任洪挺軒、研治褐根菌的專家鍾嘉綾列席，經過充分討論，文學院主管及學生代表一致同意維持移除原議，並於4月23日移除印度黃檀。

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台大文學院院長黃慕萱今天告訴中央社記者，在移除印度黃檀時，發現樹幹中間有東方蜂的巢穴，這是樹木不健康而死亡的徵兆。

黃慕萱提到，這棵印度黃檀去年已長出小黃檀，經專家比對DNA後，確定是黃檀的再生株，就像日本千年櫻花的二代木、三代木，植物臨終前也會用這種方式繁衍下一代，就像人類一樣，樹也會有生老病死，應該尊重大自然，而文學院會復育黃檀的再生株，讓它繼續成為學院之樹。（編輯：張雅淨）1110426