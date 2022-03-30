台大百年老樹染褐根病瀕死 師生辦告別式送別楊牧筆下「學院之樹」 【圖輯】

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已有近百年樹齡的印度黃檀是台灣大學文學院許多師生共同回憶，如今因感染褐根病病重將移除，院方30日下午為老樹舉辦告別儀式，眾人齊聚老樹前合影。中央社記者郭日曉攝 111年3月30日

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（中央社網站30日電）坐落於台灣大學文學院中庭的印度黃檀，因染「褐根病」近乎枯死，過去綠葉茂密的百年老樹如今只見枯老枝椏，校方計畫於春假移除。它出現在許多知名文學家筆下，楊牧曾為它寫長詩，簡媜還以散文送別。文學院今天舉辦告別儀式，師生及校友感到惋惜不捨。

這棵印度黃檀自日本帝國大學時期就已種下，枝幹高聳又繁密，是文院師生的共同回憶。1983年詩人 楊牧 楊牧小檔案 1940年出生於花蓮

本名王靖獻，早年筆名葉珊，32歲改筆名為楊牧，被尊稱為學院詩人冠冕，詩文曾譯為英文、法文、德文、日文、義大利文、瑞典文、荷蘭文、捷克文等

學歷：花蓮中學、東海大學外文系、愛荷華大學創作碩士、柏克萊加州大學比較文學博士

經歷：留美任教超過30年、曾共同主編志文出版社新潮文庫，影響一代台灣知識界、1976年與中學同學葉步榮、詩人瘂弦、生化學家沈燕士共同創辦洪範書店，為台灣純文學出版的重鎮、1995年返回台灣，協助東華大學成立人文社會科學院，並引進全國首創的駐校作家制度，開啟東華文學創作風氣

創作風格：嘗試以詩介入社會、17歲發表詩作「水之湄」，60年間創作不輟，雖然每一時期風格有明顯蛻變，但總不離抒情傳統的堅持、散文情感深厚，文字溫柔而凝練、詩作音律協美，意象多元，象徵性極強，兼具浪漫情懷與對現實的深刻關注 看更多 關閉 寫下「學院之樹」一詩，銘刻老樹昂揚且生生不息的精神。這首詩感動許多人，全文還被製作成一道牆，現存放於台大社科院一樓，遊客路過皆可欣賞文學之美。

楊牧在詩中寫道：「在一道長廊的盡頭，冬陽傾斜／溫暖，寧靜，許多半開的窗／擁進一片曲綣凶猛的綠／我探身端詳那樹，形狀／介乎暴力和同情之間／一組持續生長的隱喻／劇痛的葉蔭以英雄起霸的姿勢／穩重地覆蓋在牧歌和小令的草地上...」

楊牧寫下「學院之樹」一詩，全文還被製作成一道牆，現存放於台大社科院一樓，遊客路過皆可欣賞文學之美。（柯亞承提供）

台大社科院一樓的詩牆。（柯亞承提供）

這棵老樹不只外型美麗，背後更有著時代意義。知名作家、中文系名譽教授林文月曾在散文「樹」中寫下：「有形無形的薪火傳遞代代不熄滅，則應是另一種永生不朽，樹可以為見證。」林文月也在文章「在台大的日子」中提到，從研究室憑窗凝視內庭的老樹，「慶幸老樹確實屹立中庭守護我們。我們來看老樹，我們走了；還會有不同的人來看它。」

台大外文系名譽教授 齊邦媛 齊邦媛小檔案 1924年2月19日生於遼寧鐵嶺

學歷：武漢大學外文系、台灣大學、中興大學、佛光大學榮譽博士 經歷： 1947年來台，任台大外文系助教，婚後隨夫赴台中，任教於台中一中、中興大學、靜宜大學，並兼故宮英文秘書

1969年創辦中興外文系，任首屆系主任

1972年任國立編譯館人文社會組主任，推動多項經典編譯計畫，完成「中國現代文學選集」（An Anthology of Contemporary Chinese Literature: Taiwan 1949-1974）

1977年任台大專任外文系教授，1988年退休獲頒名譽教授

1992年任「中華民國筆會季刊」主編，繼續推動當代文學作品外譯計畫

2009年自傳「巨流河」出版，獲亞洲出版獎首獎等諸多獎項 資料來源：台大圖書館 看更多 關閉 曾回憶在文學院的日子，當時老樹還是小樹，「桌上是院寶打字機，窗外是長滿綠草的方庭和那棵瘦小的印度黃檀樹。」多位作家的文字記錄裡，印度黃檀陪伴近一世紀的文學院學子，在無數人心中留下深刻的印象。

台大文院印度黃檀曾經枝葉茂密的模樣。（圖取自台北市政府文化局網頁culture.gov.taipei）

印度黃檀如今只剩滿天枯枝。中央社記者郭日曉攝 111年3月29日

不幸的是，這棵印度黃檀近年經現場勘查發現有嚴重褐根病危害，恐難以醫治，台大校方評估後決定移除。文學院今天舉辦告別儀式，以音樂表演、詩文朗誦、影像回顧向印度黃檀說再見。文院師生盼望藉舉辦紀念活動，讓這棵印度黃檀長存於眾人的記憶中，延續其精神。

知名散文家簡媜在今天投書媒體的散文中送別「黃檀先生」，除回顧它的百年歷史之外，也感念它與師生的特殊連結，字裡行間流露深刻情誼，「從文政學部到文學院，從小苗到足以懸掛亞熱帶海島故事的大樹，黃檀先生，感謝你渡海而來，帶著你的生生世世，為我們遮雨。」

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一名台大中文系校友回憶，印度黃檀在文學院小門旁邊，如果正門鎖住了，就會從小門進去，所以同學都對它頗有印象；另一位外文系校友說，當初大學面試時，父親就是在中庭的這棵老樹下等她面試結束。這棵樹象徵著家人對自己的守護，也是大學四年中最美麗的記憶之一。

這棵百年老樹見證萬千學子的青春歲月，師生卻看著它從綠意盎然到枯枝滿天，不勝唏噓。據研究，褐根病是台灣木本植物最主要的根部病害之一，會引起根部及莖基部木材白腐朽及樹皮腐敗，導致植株萎凋死亡。處理褐根病常見的做法是移除病樹、消毒土壤。（編輯：徐子苓、劉千綾）1110330

院方30日下午為老樹舉辦告別儀式，與會者紛紛獻花向老樹道別。中央社記者郭日曉攝 111年3月30日

告別儀式中，與會者一同進行最後巡禮，獻花致意向老樹說再見。中央社記者郭日曉攝 111年3月30日

病重的老樹已不見以往茂密綠葉，與會者手持花束，從窗口眺望這棵陪伴文院師生多年的老樹，向其道別說再見。中央社記者郭日曉攝 111年3月30日

過去綠葉茂密的百年老樹如今只見枯老枝椏，校方近期舉辦一系列紀念告別活動，盼這棵象徵文院精神的印度黃檀能夠長存眾人心中。中央社記者郭日曉攝 111年3月30日

不少文院師生不捨，透過留言、影像回顧、告別儀式等方式向老樹道別。中央社記者郭日曉攝 111年3月30日

文學院方30日下午在文院大堂舉行「印度黃檀再見儀式」，不少人到場為老樹送別。中央社記者郭日曉攝 111年3月30日

台灣大學文學院30日舉行告別儀式，藉由詩文朗誦、音樂表演、影像回顧和巡禮等方式，一起向這棵植根文學院近百年的老樹說再見。中央社記者郭日曉攝 111年3月30日

台灣大學文學院內已近百年的印度黃檀老樹。中央社記者郭日曉攝 111年3月29日

台大印度黃檀因感染褐根病，過去綠葉茂密的百年老樹如今只見枯老枝椏。中央社記者郭日曉攝 111年3月29日