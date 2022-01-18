更多編輯台推薦新聞：
特派專欄／驚覺森林變好安靜 印尼捕鳥人成攝影保育先鋒
國際

特派專欄／驚覺森林變好安靜 印尼捕鳥人成攝影保育先鋒

喬科維奇不打疫苗澳網衛冕夢碎 各國未接種者限制措施一次看
國際

喬科維奇不打疫苗澳網衛冕夢碎 各國未接種者限制措施一次看

中國獵狐行動抓捕外逃人士 手段凶狠以家人威脅綁架
國際

中國獵狐行動抓捕外逃人士 手段凶狠以家人威脅綁架

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美股重挫拖累 台股跌151點力守18200關卡
首頁 / 地方

300年茄苳樹助福龜村民躲空襲 社區設解說牌護老樹

2022/1/18 15:44（1/18 16:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
南投國姓鄉福龜村有一棵樹齡約300年的茄苳樹，根部有許多樹洞，二戰期間，村民躲進樹洞躲空襲，茄苳樹被稱為「救命樹」，茄苳老樹也成為福龜村內重要地標。（潘樵提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年1月18日
南投國姓鄉福龜村有一棵樹齡約300年的茄苳樹，根部有許多樹洞，二戰期間，村民躲進樹洞躲空襲，茄苳樹被稱為「救命樹」，茄苳老樹也成為福龜村內重要地標。（潘樵提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年1月18日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪南投縣18日電）南投國姓鄉福龜村有一棵樹齡約300年的茄苳樹，根部有許多樹洞，二戰期間，村民躲進樹洞躲空襲，茄苳樹被稱為「救命樹」，村民日前清掃周邊環境並設解說牌，讓救命樹故事流傳下去。

文史工作者潘樵今天接受媒體聯訪時指出，南投國姓鄉福龜村由於鄰近草屯鎮，日治時期是商人小販進入埔里地區前的中繼站，福龜村設有旅社、酒家及雜貨店等，也因此成為美軍在二戰期間的空襲目標。

潘樵指出，福龜村內有一棵樹齡約300年的茄苳老樹，老樹底部盤根錯節，形成許多樹洞，成為天然防空洞；根據福龜村耆老回憶，當美軍空襲時，村民不分老弱婦孺，都會躲進樹洞保命，為感謝老樹救命，村民都稱呼茄苳老樹為「救命樹」，茄苳老樹也成為福龜村內重要地標。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

潘樵說，他在南投縣內社區大學開課舉辦老樹走讀活動時，發現福龜村原為茄苳樹設的解說牌歷經風吹雨打已毀損，為感謝老樹幫忙，於是請專人為老樹重新設計解說牌，加入村民進樹洞躲空襲保命的內容。

潘樵表示，國姓鄉福龜社區發展協會理事長張國華也發動居民在茄苳樹周邊進行環境清掃，大家以辦喜事的心情為老樹繫上紅布，新解說牌也豎立在樹下，希望老樹救人的故事能永久流傳下去。（編輯：陳仁華）1110118

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族