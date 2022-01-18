300年茄苳樹助福龜村民躲空襲 社區設解說牌護老樹

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

南投國姓鄉福龜村有一棵樹齡約300年的茄苳樹，根部有許多樹洞，二戰期間，村民躲進樹洞躲空襲，茄苳樹被稱為「救命樹」，茄苳老樹也成為福龜村內重要地標。（潘樵提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年1月18日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪南投縣18日電）南投國姓鄉福龜村有一棵樹齡約300年的茄苳樹，根部有許多樹洞，二戰期間，村民躲進樹洞躲空襲，茄苳樹被稱為「救命樹」，村民日前清掃周邊環境並設解說牌，讓救命樹故事流傳下去。

文史工作者潘樵今天接受媒體聯訪時指出，南投國姓鄉福龜村由於鄰近草屯鎮，日治時期是商人小販進入埔里地區前的中繼站，福龜村設有旅社、酒家及雜貨店等，也因此成為美軍在二戰期間的空襲目標。

潘樵指出，福龜村內有一棵樹齡約300年的茄苳老樹，老樹底部盤根錯節，形成許多樹洞，成為天然防空洞；根據福龜村耆老回憶，當美軍空襲時，村民不分老弱婦孺，都會躲進樹洞保命，為感謝老樹救命，村民都稱呼茄苳老樹為「救命樹」，茄苳老樹也成為福龜村內重要地標。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

潘樵說，他在南投縣內社區大學開課舉辦老樹走讀活動時，發現福龜村原為茄苳樹設的解說牌歷經風吹雨打已毀損，為感謝老樹幫忙，於是請專人為老樹重新設計解說牌，加入村民進樹洞躲空襲保命的內容。

潘樵表示，國姓鄉福龜社區發展協會理事長張國華也發動居民在茄苳樹周邊進行環境清掃，大家以辦喜事的心情為老樹繫上紅布，新解說牌也豎立在樹下，希望老樹救人的故事能永久流傳下去。（編輯：陳仁華）1110118