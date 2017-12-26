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新南向來台投資 經濟部檢討法規鬆綁

發稿時間：2017/12/26 20:42

最新更新：2017/12/26 20:42

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（中央社記者劉麗榮台北26日電）監察委員江綺雯今天說，推動新南向政策以來，105年吸引指標國家來台投資金額為近5年最低。經濟部長沈榮津表示，行政院長賴清德上任後召開加速投資台灣專案會議，全面檢討法規鬆綁。

監察院長張博雅上午率全體監察委員巡察行政院一整天，下午主持行政院巡察後記者會，各委員會召集監委簡述巡察發言議題與官員回覆情況。

外交及僑政委員會召集人江綺雯指出，新南向政策自推動以來，戰略目標多次游移，在全球與兩岸互動格局的定位不清，從大趨勢觀之，新南向的指標國家來台投資的力道不增反減。

江綺雯引經濟部投審會資料指出，105年吸引新南向國家中重要9國來台投資的金額僅新台幣2億2862萬美元，為近5年來最低，相較103年反而大幅衰退67.6%。

經濟部長沈榮津於巡察座談上回應表示，賴清德上任後即召開「加速投資台灣專案會議」，就投資環境的塑造、相關法規鬆綁、法令的解釋予以檢視及檢討。至於區域經濟整合、關稅減免及如何結合前瞻計畫發展綠能產業，經濟部將持續調整溝通。

江綺雯指出，新南向區域內的國家多已將自身國家發展計畫，與中國大陸「一帶一路」倡議形成「戰略對接」借力使力的整合關係，加上日本、韓國長期在東南亞領域經營，台灣該如何盡快適應國際競爭的局勢並找到戰略利基？

江綺雯也指出，新南向政策強調「以人為本、雙向多元」，台灣原住民族為南島文化及語族一員，保留許多南島文化最古老的形式，是瞭解南島民族關鍵的鎖鑰，政府更應在既有經濟「硬實力」上，善用所擁有南島文化的「軟實力」，創造新的利基以達到雙贏。

外交部長李大維指出，以南島文化鏈結外交一直是政府推動的政策，原住民族委員會主委夷將·拔路兒明年一月將率團訪問友邦諾魯及吉里巴斯，原民會明年也將辦理紐西蘭來台尋親等活動。

文化部長鄭麗君說，國人需加強對台灣史前文化及原住民族文化的認知與尊重，才能進而使台灣成為世界南島文化研究的重鎮。1061226

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