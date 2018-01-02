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駐星代表：台星經濟聯席會議討論合作商機

發稿時間：2018/01/02 19:21

最新更新：2018/01/02 19:21

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（中央社記者黃自強新加坡2日專電）駐新加坡代表梁國新今天表示，台星雙方2018年將深入經貿、觀光與文化層面的實質交流，兩國企業界在一月將召開「台星經濟聯席會議」，討論合作與發展商機。

梁國新向中央社記者表示，國際經濟合作協會新加坡委員會主任委員徐旭東，將率領台方代表團與新加坡企業家討論合作議題。

梁國新指出，新加坡是台灣非常重要的貿易夥伴，以全球貿易來說，是台灣第5大出口市場，也是東南亞唯一和台灣簽訂雙邊「經濟夥伴協定」的國家。

梁國新引述統計數字，說明台灣出口到新加坡的金額，遠大於其他人口數倍於新加坡的國家，去年1到11月，雙邊貿易金額成長12.41%。這代表新加坡扮演非常重要的物流、金流、商流區域中心角色。

他認為，新加坡做為區域樞紐，對台商提供進入東協市場機會。因此，如何與新加坡企業界合作，共同開發新加坡與第三地市場，相信台灣仍有很多可以努力。

觀光旅遊部分，梁國新指出，台星之間不論在經貿、觀光旅遊、文化交流方面均有長足進步，尤其人民相互往來數字屢創新高。新加坡2016年赴台灣旅遊人數已破40萬人，2017年相信可再創高峰，幾乎一年內，至少10個人就有一人曾造訪台灣。

他認為，如果加上台灣到新加坡每年有32萬名旅客，以兩國人民每年近80萬人互訪成果觀察，這是非常難得的數字，除觀光產業收益外，更進一步促成雙方人民瞭解，連台灣去年底產生的千萬旅客也是來自新加坡。

在文化與藝術交流上，梁國新指出，台星去年有5次藝文界人士互訪，包括台北舉辦3次聯展，新加坡有2次聯展，另也有8個藝文團體到新加坡表演，均受到高度歡迎，也列為今年重點。

他強調，台星雙方有非常堅實的交流基礎，台灣今後會透過新加坡做為區域市場樞紐功能，共同合作開拓第三地市場，這也與政府推動新南向政策相互吻合。1070102

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