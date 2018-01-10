2018世界經濟成長率 世銀估3.1%

（中央社記者鄭崇生華盛頓9日專電）世界銀行今天樂觀預估，全球經濟成長率今年可增至3.1%，短期來看，金融危機後全球經濟蕭條的陰霾漸消散，但世銀提醒，長期仍有潛在成長率放緩的風險。



世界銀行（World Bank）今天公布「2018年全球經濟展望」報告，預估全球經濟成長率今年可加快至3.1%。



在亞太，世銀預測，今年經濟成長率為6.2%，原因是中國經濟的結構性放緩，會抵銷區域其他國家的溫和成長。



世銀估算，中國去年經濟成長率為6.8%，預測今年溫和放緩至6.4%，但這較去年6月時的估值6.3%增加0.1個百分點；中長期來看，預計中國經濟成長率明年為6.3%，到2020年為6.2%。



世銀指出，中國經濟還可能放緩，尤其要注意金融脆弱性，包括國內債務過高、外部融資需求大和政策緩衝能力有限。



世銀提醒，亞太區域經濟前景不明，不利因素除中國經濟情況外，還有地緣政治緊張衝突可能升高，再加上全球保護主義加劇及全球金融環境無預期收緊，都對區域經濟帶來下滑風險。



報告特別指出，朝鮮半島的地緣政治局勢緊張，可能造成負面影響，觸發區域金融不穩定。



對於美國經濟，世銀預測，今年經濟成長率可達2.5%，明年則為2.2%，2020年則是2%。



世銀提醒，美國貿易保護主義上升或財政狀況惡化，都可能顛覆區域及全球經濟成長，給全球貿易與投資帶來不確定。



世銀表示，儘管預估今年全球經濟有望成為金融危機以來、首次滿載運轉的一年，不過，復甦力道不扎實，潛在經濟成長率仍有下滑隱憂，各國在提高居民收入與生活水準及消除貧困上取得的成果，面臨考驗。



報告分析，全球經濟潛在下滑風險是多年來生產率成長乏力、投資疲軟和全球勞動力高齡化造成，長期來看，增速放緩會是普遍現象，如果各國只看眼前、不投資未來，全球經濟成長率下滑趨勢可能延續到下個十年，或導致同期全球平均成長率降低0.25個百分點，新興市場和開發中經濟體成長率平均減少0.5個百分點。



世界銀行總裁金墉指出，考量潛在下滑風險，目前是投資人力和物力資本的最佳時機，各國政策制定者應集中心力進行關鍵性投資，像是提振生產率、促進勞動力參與、推動消除極端貧窮和促進公平分配、共享繁榮。



報告並未預測或評估台灣的經濟發展。1070110