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美股續漲 台股後市仍有行情可期

發稿時間：2018/01/12 08:14

最新更新：2018/01/12 08:14

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（中央社記者韓婷婷台北12日電）美股在站穩25000點後持續向上挺進，加上科技股止跌回升，分析師表示，測試10日線支撐的台股有機會就此止跌，若外資持續站在買方，短線仍有高點可期。

美股4大指數全面走揚，道瓊工業指數上漲205.6點、漲幅0.81%、收在25574.73點，NASDAQ指數上漲58.21點、漲幅0.81%、收在7211.78點，S&P 500指數上漲19.33點、漲幅0.7%、收在2767.56點，費城半導體指數上漲8.12點、漲幅0.62%、收在1314.34點。

分析師表示，台股近期出現急速修正，短短3個交易日下跌約200點，並測試10日線10792點支撐，不過隨著美國科技股止跌回升，加上股王大立光獲利優於預期帶動下，科技股可望一反近日頹勢，重新獲得資金青睞。

法人指出，台股自去年底起出現日線8連紅，短線漲勢過速，短線出現回檔修正實屬正常，加上近期回檔修正並未出現明顯爆量警訊，多頭仍未失去盤勢的主導權，此外，外資近期在現貨市場未出現大舉出脫的局面，台股後市仍有行情可期。

台股昨天回檔修正，權值電子股大立光收黑，終場仍守住10800點整數關卡，指數收在10810.06點，下跌21.03點，跌幅0.19%，成交值新台幣1211.77億元。1070112

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