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大立光去年Q4報佳音 外資評等3買1賣1中立

發稿時間：2018/01/12 11:01

最新更新：2018/01/12 11:01

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（中央社記者吳家豪台北12日電）光學鏡頭廠大立光去年第4季毛利率、稅後淨利、每股盈餘（EPS）創新高，3家外資維持買進評等，另有1家重申賣出、1家維持中立；目標價最高新台幣5450元，最低3361元。

歐系外資出具研究報告表示，大立光去年第4季毛利率衝上歷史新高71.7%，抵銷營收受中國大陸品牌需求走弱的影響；雖然陸系品牌訂單持續放緩，今年第1季營收恐與去年同期持平、低於市場預期的年增15%，仍看好大立光長期將主導高階鏡頭市場，維持「買進」評等，目標價從5935元下修到5450元。

日系外資重申大立光「買進」評等，但目標價從5500元調降到5000元，同時將2018年、2019年每股盈餘（EPS）預估值皆調降18%至226.92元、273.06元，主要反映對大立光獲利貢獻較多的高階智慧型手機需求減弱；然而，大立光去年第4季毛利率創新高，意味著在手機全塑膠鏡頭的競爭力仍領先，看好陸系品牌回補庫存及今年下半年iPhone發表將重啟大立光營運動能。

另一家歐系外資將大立光目標價從5200元下修到4200元，以反映iPhone及Android手機需求不振，但維持「買進」評等，看好大立光的先進設計、優異良率及充沛產能有助於穩坐鏡頭產業領先地位；雖然今年第1季營收受不利因素影響，拖累大立光近期股價走低，卻也提供具吸引力的買點。

保守看待大立光的美系外資重申「中立」評等及目標價3600元，認為大立光恐難在2018年、2019年同時提升市占率並維持毛利率，後續需觀察iPhone年底成長走勢、競爭對手侵蝕市占以及混合式鏡頭帶來的技術威脅。

亞系外資指出，市場認為大立光今年上半年營收將年增33%的看法太過樂觀，原因包括終端需求成長未跟上腳步、Apple與Android品牌偏好分散供應鏈、產能不足，維持大立光「賣出」評等，目標價從3916元砍到3361元。1070112

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