黃志芳推廣台灣精品 胡志明市馬拉松領跑

台灣精品今年以公益並結合運動行銷的方式冠名贊助越南胡志明市馬拉松（HCMC Marathon）的賽事，外貿協會董事長黃志芳代表台灣精品在胡志明市馬拉松領跑。（貿協提供）中央社記者陳政偉傳真 107年1月14日

（中央社記者陳政偉台北14日電）台灣精品在新南向市場積極推廣，連續第4度參與越南胡志明市馬拉松，今年冠名贊助賽事，並設置「台灣精品館」，外貿協會董事長黃志芳擔任領跑，在半小時內完成5公里路跑。



為積極推廣新南向市場，台灣精品今年以公益並結合運動行銷的方式冠名贊助越南胡志明市馬拉松（HCMC Marathon）的賽事，並在人潮匯集的終點線設置「台灣精品館」，連續兩天展售18家運動休閒、健康照護及具行動概念的資通訊獲獎品牌產品，吸引包括9000名跑者在內，共計逾萬名的群眾體驗。



黃志芳獲馬拉松主辦單位邀請，與駐胡志明市台北經濟文化辦事處處長梁光中與台商會重要幹部擔任領跑，為所有的參賽跑者加油打氣，也創下半小時內跑完5公里全程的好成績。



黃志芳代表台灣精品跑完5公里全程，並獲邀上台頒獎及參與公益捐贈儀式，展現台灣精品健康熱情的形象及對當地弱勢族群的關懷。



貿協今天發布新聞稿表示，胡志明市馬拉松2018年升級為胡志明市官方唯一認可之馬拉松比賽，台灣精品是連續第4度參與，台灣精品標誌也在大會所有官方廣宣平台都與賽事名稱並列，並在來自49個國家的跑者賽服及42公里賽道兩側等處醒目呈現。



貿協指出，設立於賽事終點線人潮匯集處的台灣精品快閃店無疑是現場最吸睛的專區，人潮從一早就絡繹不絕，紛紛湧入體驗展售的台灣精品品牌產品。



貿協說明，台灣精品2018年將持續以B2B、B2C雙軸並重，規劃參加越南主要專業展覽，B2B部分包括6月越南ICT COM資通訊展及11月9日到11日越南專業水展設置台灣精品館，7月26日至28日辦理台灣形象展及台灣產業日，設立台灣精品區等，並辦理新產品發表會與媒合洽談，期促進台灣精品與越南企業合作，將更多台灣的品牌引薦到越南。



B2C推廣部分，除胡志明市公益路跑台灣精品館與運動行銷，8月將於河內舉辦台灣精品新產品發表會及河內購物中心台灣精品快閃店，透過互動式的展示及輕鬆有趣的活動，讓越南消費者親身體驗台灣精品的魅力。1070114





台灣精品活動贊助的越南最具規模愛心公益路跑14日在胡志明市舉行，共有來自49國逾8000人參加，2012年越南小姐選美亞軍楊秀英（前排右邊）也參與這項活動。（主辦單位提供）中央社河內傳真 107年1月14日

台灣精品活動贊助的越南最具規模愛心公益路跑14日在胡志明市舉行，共有逾8000人參加。圖為42公里競賽項目頒獎儀式。（主辦單位提供）中央社河內傳真 107年1月14日