網購年貨大街 搭上直播熱潮

（中央社記者吳家豪台北16日電）農曆春節即將來臨，網購業者年貨促銷推陳出新，除了攜手藝人打造直播購物節目，更有業者結合線上購物便捷性與線下購物體驗，開創網路年貨大街新趨勢。



PChome網路家庭今天宣布攜手藝人陳昭榮，於2018年貨大街檔期跨界合作，打造新型態購物節目「阿榮嚴選年貨盛宴」；即日起至2月7日，雙方天天聯手直播開賣精選產品組合，包括頂級食材、生活家電、居家日用品和新春開運服飾等產品。



PChome網路家庭總經理蔡凱文表示，面對電商市場的競爭激烈，消費者從選購到下單受到許多外部因素吸引，進而影響購買行為；PChome持續洞察消費者需求，引領電商趨勢，從去年雙11「消費＋娛樂」的購物新模式，到這次「感性＋互動」的購物體驗，都一再印證PChome以服務為本的核心精神。



富邦媒旗下momo購物網2018年貨大街即日起開跑，今年不僅有數千款年貨進行線上促銷，更將首度於台北華山1914文創園區舉辦實體年貨大街展售，現場更有各式趣味互動遊戲，預估今年整體年貨大街銷售表現可較去年成長3成以上。



momo購物網發布新聞稿表示，隨著消費模式的改變，辦年貨這項傳統習俗也被賦予更豐富的內涵，因此momo購物網改變以往的銷售與行銷模式，邀集各大知名品牌，以趣味熱鬧的嘉年華方式，打造不同於傳統商圈的年貨大街，消費者不僅能一邊逛街試吃、一邊與品牌進行互動娛樂，參與遊戲還能獲得紅包、高級年貨食材等。1070116