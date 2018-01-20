台灣隔熱防塵薄膜 印度展開反傾銷調查

（中央社記者蔡怡杼台北20日電）經濟部表示，印度將對自台灣等國進口的隔熱/防塵薄膜展開反傾銷調查，呼籲台廠應注意把握案件調查時效，積極填復問卷應訴，以保障並爭取應有的權益。



印度商工部反傾銷局17日公告，將對自中國大陸、台灣、香港及韓國進口的隔熱/防塵薄膜展開反傾銷調查。印度反傾銷調查涉案產品範圍包括可自行張貼的隔熱膜、窗戶膜、窗飾膜等產品，產品範圍排除單純及含金屬的聚酯類薄膜。



印度商工部反傾銷局對隔熱/防塵薄膜的反傾銷調查期間為2016年4月起至2017年6月，共15個月，產業損害檢視期間自2013年4月至2017年6月。



印度商工部反傾銷局表示，若調查確認產品進口衝擊印度產業並產生負面效應，及對業者造成傷害，印度政府將實施反傾銷稅，以減輕業界所受衝擊及負面效應。



對於印度展開反傾銷調查，經濟部表示，貿易局除立即將訊息轉知相關公會周知業者外，並呼籲台廠應注意把握案件調查時效，積極填復問卷應訴，以保障並爭取應有的權益。另外，貿易局將續洽印度調查機關瞭解調查產品稅則號列，以協助廠商明確掌握調查範圍。



同時，貿易局為協助台廠因應國外反傾銷等貿易救濟案件訂有相關補助辦法，對涉案廠商聘請律師、會計師應訴的費用提供部分補助，貿易局呼籲，若有需要可透過相關公會向貿易局提出申請。1070120