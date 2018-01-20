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科技部澄清未推動修法 無獨攬預算想法

發稿時間：2018/01/20 16:31

最新更新：2018/01/20 16:31

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（中央社記者蔡怡杼台北20日電）媒體報導科技部、立法委員及少數學者希望推動「科技部組織法部分條文修正草案」，以獨攬預算的傳聞，科技部今天澄清從未推動此事，更沒有獨攬科技預算分配的想法。

「工商時報」今天社論指出，科技部、立法委員及少數學者擬推動「科技部組織法部分條文修正草案」，恐出現科技部執行能量能否消化龐大的科技預算、科技資源配置失衡，不利科技預算執行績效等問題。

科技部澄清稿指出，科技能量擴散有賴群策群力，統整分工以生最大綜效，且科技部尊重各界對於科技政策相關意見與建言，但科技部澄清從未推動此事，更沒有獨攬科技預算分配的想法。

在預算問題上，科技部說明，依現有機制，行政院科技會報是國家科技發展的協調及決策平台，科技會報的召集人是行政院院長賴清德，科技部部長陳良基為副召集人之一，科技會報負責召開行政院跨部會的科技預算審查初審會議，並應就其負責聯繫的政府科技發展計畫及科技預算審查等相關事項，受立法院監督質詢。

在資源配置以及執行績效上，科技部表示，科技部承科技會報指導進行各類審查，再透過由院長召集、各科技部會首長及產學研專家擔任委員的科技會報平台，作整體科技資源協調與配置，對全國科技發展的綜整，有效發揮行政院指揮及科技部提供專業建議的綜效，對國內科技發展極為正面。

科技部指出，各科技機關其首長依權責及職掌，在科技計畫的協調合作及分工，目標一致都是為配合行政院順利推動政務，運作順暢，對於科技產業上中下游銜接均有相當穩健的機制，於此機制下，藉由群策群力，共同創造並擴散科研的價值與能量。1070120

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