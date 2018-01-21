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加強育幼配套 胡勝正：讓能生的人願意生

發稿時間：2018/01/21 16:10

最新更新：2018/01/21 16:43

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針對台灣少子化問題，中經院董事長胡勝正接受中央社專訪時指出，政府應加強推動配套措施，如育幼、育嬰設施，而非一味提供津貼補助。中央社記者張皓安攝　107年1月21日針對台灣少子化問題，中經院董事長胡勝正接受中央社專訪時指出，政府應加強推動配套措施，如育幼、育嬰設施，而非一味提供津貼補助。中央社記者張皓安攝　107年1月21日

中經院董事長胡勝正專訪（中央社記者廖禹揚台北21日電）台灣少子化問題日趨嚴重，中經院董事長胡勝正指出，政府應加強推動配套措施，如育幼、育嬰設施，而非一味提供津貼補助，才能提高能力足以養育小孩的家庭生育意願。

台灣自1993年起邁入高齡化社會，甚至預估到民國115年，老年人口將突破20%門檻，達到超高齡社會門檻，中華經濟研究院董事長胡勝正在民國93年至96年間擔任經濟建設委員會主任委員，當時曾發表「人口政策白皮書」，針對台灣少子化、人口老化情況提出政策建議，但10幾年過去，台灣人口結構失衡問題卻是持續擴大。

台灣相關政策推動到底出了什麼問題？胡勝正接受中央社專訪時舉例，內政部長可能因為警政署出事，或是婦聯會問題沒處理好而下台，「但沒有一個部會首長會因為少子化、人口高齡化而下台」，這項問題也因此成了「三不管地帶」。

但胡勝正認為，人口老化的問題，「你現在看不會怎樣」，所以總是被放在旁邊，但卻是對國家社會發展很重要的議題。

正因為如此，胡勝正在擔任經建會主委時，高度重視人口老化議題，曾經提出一系列政策套餐，包括育嬰、育幼等政策，堅持在相關配套基礎上，再去考慮提供生育補貼，但胡勝正無奈表示，各部會最容易做的就是給錢，只給錢卻沒有配套措施，反而會造成不負責任的生育問題。

胡勝正說，他記得當時看到報紙寫說，「有個女孩子生了5個小孩，就為了拿生育津貼去買毒品，多不負責」。

此外，胡勝正也提到，政務委員林萬億先前曾說，各縣市拚命加碼生育津貼，比較可能造成鄰近縣市間人口移動，但全國生育率還是下降，因此他認為，最終還是要回到女性為何不願意生小孩的問題，尋求根本解決辦法。

胡勝正分析，女性不願生育是因為不敢結婚、結了婚家庭不穩定，擔心無法給孩子一個穩定的家，所以政府應該要加強執行配套措施，例如目前已有200多間中小學設立育幼、育嬰機構，他指出，過去因為怕與民間搶生意，很多配套政策不敢推行，但「這是好的方向，還有200多家要努力」。

他指出，把配套設施做好，讓家庭狀況較好、「應該要生小孩的人」滿意，才有助提升國人生育的意願。

少子化也造成台灣缺工、缺才隱憂，政府目前計畫仿照新加坡的技術移民政策，引進高階人才，胡勝正認為，「與其不做，不如先做做看」。他指出，東南亞有許多華僑，以觀光業國際化為例，與其訓練台灣人學緬甸語、越南語，不如找具有技術的華僑來台。

此外，金融業也是不錯的切入點，胡勝正指出，香港與新加坡願意移民台灣的人不少，每年都有1000多人，但因國際金融機構在亞洲設點時，多選擇香港與新加坡，結果反而是台灣人到香港工作，替台灣人管錢，台灣「人財兩失」。

根據安聯集團去年9月發表的最新一期「全球財富報告」，台灣2016年人均金融資產淨值為9萬2360歐元，折合新台幣約327萬元，分別名列亞洲第2和全球第5，胡勝正認為，台灣擁有那麼大的資產，「找他們（國際金融機構）把總部搬過來也不為過」，但前提是得把國內基礎設施做好，「金融、法律、會計、法遵人才都需要」。1070121

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