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百貨業推春節福袋 汽車成熱門獎品選項

發稿時間：2018/01/22 16:01

最新更新：2018/01/22 16:01

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（中央社記者朱則瑋台北22日電）農曆春節將至，各大百貨公司推福袋搶市，且最大獎幾乎都是汽車，業者分析，汽車除了價格高，多數家庭也都用得到，提升消費者購買慾望，也間接帶動人潮到百貨公司購物。

各大百貨公司在農曆春節推福袋已成常態，且獎品越來越高檔，對消費者具高吸引力，其中，最大獎部分，今年多數業者都選擇國產或進口汽車。

遠東百貨行銷企劃經理洪源宏今天接受中央社訪問說，過往市場上曾推出高檔飯店住宿券、黃金等商品當作福袋最大獎，但熱絡度都沒有汽車來得高，他認為汽車物超所值，老少咸宜，大部分家庭都用得到。

洪源宏指出，除了大獎外，每家百貨公司幾乎都有限定福袋數量，維持一定中獎率，使得福袋比起樂透中獎率更高，當然吸引力也更強。透過福袋的搶購熱潮，也能帶動春節期間人潮到百貨公司消費，創造高業績。

遠東百貨全台10家店推福袋活動，福袋價格從新台幣1000元至2000元不等，最大獎有Nissan TIIDA汽車、FORD ESCORT 1.5 L雅緻型汽車、Hyundai Verna 1.6尊爵版汽車以及福斯Volkswagen Polo 1.6汽車等大獎，總計有1萬476份福袋。

百貨京華城則推狗年福袋，限量1500個，每個福袋售價1000元，2月16日大年初一舉辦抽福袋活動，最大頭獎為市價60萬9000元的TOYOTA YARIS汽車或50萬現金（二選一）。1070122

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