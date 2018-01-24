南台縣市與AIT對話 共創智慧城市商機

美國在台協會（AIT）高雄分處商務組24日邀集美商與南台灣縣市政府代表，舉行「2018智慧城市圓桌論壇」，探討智慧城市的趨勢與未來，盼共創智慧城市商機。中央社記者陳朝福攝 107年1月24日

（中央社記者陳朝福高雄24日電）美國在台協會高雄分處商務組今天邀集美商與雲林縣等南台灣縣市政府代表，舉行「2018智慧城市圓桌論壇」，建立對話平台和策略聯盟，盼攜手共創智慧城市商機。



美國在台協會（AIT）高雄分處長歐雨修（Matthew O'Connor）致詞說，智慧城市指的是利用各種資訊、科技等，整合城市的系統與服務，並加以提升城市管理、改善市民生活素質。



身為美國在台協會高雄分處長，歐雨修表示，希望透過參與美國公司的活動，他與團隊熱忱地支持這項智慧城市發展，以促成美國公司與台灣縣市之間的合作。



參與圓桌論壇包括雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣及澎湖縣等，探討智慧城市的趨勢與未來。嘉義市因停車位難求，將規劃設置智慧型停車與行動支付系統；嘉義燈會也規劃可以手機支付消費；擁有多個島嶼的澎湖縣，將規劃發展為觀光和醫療及綠能等國際智慧型島嶼。美國商會並與縣市代表簽署合作備忘錄。



國家發展委員會亞洲矽谷計畫執行中心代表則提出整合電信業者推行動支付等多項方案，歡迎南台灣縣市政府提出智慧城市開發計畫，尤其歡迎台灣南部重要城市攜手共創區域策略聯盟和目標，依地理環境、區位等共商智慧城市發展商機。



美國在台協會高雄分處商務組引進美國企業與南台灣縣市合作，未來將針對智慧交通科技、智慧建築技術、智慧城市計畫及設計與金融技術等進行合作。1070124