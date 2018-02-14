匯市封關 金雞年新台幣勁揚6.88%

台北匯市14日封關，新台幣雞年升幅6.88%，些微輸給去年的6.89%，挑戰7年最大升幅失利。（中央社檔案照片）

（中央社記者蔡怡杼台北14日電）台北匯市今天「雞年」封關，新台幣兌美元匯率尾盤升幅收斂至1.6分，以29.342元作收，使得新台幣雞年升幅6.88%，些微輸給去年的6.89%，挑戰7年最大升幅失利。



台北匯市今天封關，由於台股早在12日先行封關，之後外資進出轉趨平淡，近兩個交易日以出口商實質拋匯需求為主。新台幣兌美元匯率今天一開盤後，延續升值態勢，一度來到29.275元，升破29.3元關卡，惟午盤過後，新台幣匯率升幅震盪收斂，終場小升1.6分、收29.342元，為連續3個交易日收高。



新台幣兌美元匯率猴年升值2.16元，升幅達6.89%，為近6年最大升幅，雞年再升2.018元，或6.88％，累計連續兩個農曆年強揚4.178元，是虎年後的近6年首見新台幣匯率連續兩年收高。



外匯交易員表示，受到2月初美股重摔影響，外資大舉調節台股部位並匯出，影響新台幣匯率急貶，從5年低點的29元大關附近一路急挫來到29.3元至29.4元上下，而隨著台股封關後，外資這兩天在匯市的進出明顯降溫，新台幣匯率主要受到出口商拋匯需求所推升。



緊接著農曆新年假期到來，台灣也將迎來6天長假，台北股、匯市預計於2月21日狗年新春開紅盤。匯銀人士表示，台灣農曆新年休市期間，國際市場一定有所變化，之後台北股匯市開市後，將根據國際市場變化而有不同的反應。



台北外匯市場新台幣兌美元今天開盤價為29.349元，最高29.275元、最低29.370元，終場收29.342元，升值1.6分，兩大匯市成交金額為8.86億美元。（編輯：林興盟）1070214