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線上開定存戶 估上半年上路

發稿時間：2018/02/19 11:06

最新更新：2018/02/19 11:06

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（中央社記者蔡怡杼台北19日電）為提供民眾多元儲蓄管道，以及增進數位存款帳戶的靈活度，金管會表示，數位存款帳戶類型，將從目前的台外幣活存帳戶，進一步擴增定存帳戶，預計今年上半年可實施。

金融監督管理委員會表示，目前數位存款帳戶已可提供民眾於線上開立新台幣、外幣的活存帳戶，而為提供民眾多元儲蓄管道，以及增進數位存款帳戶的靈活度，預計今年上半年將進一步增加定期存款帳戶，即未來民眾不用跑銀行，就可線上申辦台外幣的定存帳戶。

金管會指出，定存的數位存款帳戶涉及「銀行受理客戶以網路方式開立數位存款帳戶作業範本」的修正，待銀行公會完成修正並報金管會備查後，金融機構就可開辦台外幣定存的數位存款帳戶。

金管會於2015年底備查銀行公會的「銀行受理客戶以網路方式開立數位存款帳戶作業範本」，隔年、2016年起，各家銀行陸續開辦數位存款帳戶，開啟了民眾開銀行帳戶免跑銀行、趕三點半的濫觴。

數位存款帳戶提供民眾線上轉帳、繳費、買基金等投資理財服務，與一般臨櫃開立的帳戶無異，但由於只限「新台幣」，使得民眾無法購買以美元計價的基金等外幣金融服務，對此，今年初中央銀行修正「銀行業辦理外匯業務管理辦法」，開放數位存款帳戶可承作外幣業務。

在數位存款帳戶積極布局的台新銀行隨即宣布旗下數位品牌Richart開辦外幣數位存款帳戶，成為國內首家開辦該服務的銀行。（編輯：林孟汝）1070219

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