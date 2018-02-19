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日圓回貶美股續漲激勵 日股收高近2%

發稿時間：2018/02/19 17:16

最新更新：2018/02/19 17:16

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（中央社東京19日綜合外電報導）由於日圓回貶，加上美國股市上週持續走揚，投資人憂慮紓解，推動日本東京股市今天收盤躍升近2%。

日經225指數上揚428.96點或1.97%，收22149.21點。東證一部指數勁揚37.78點或2.17%，收1775.15點。

岩井日星證券公司（IwaiCosmo Securities）經紀人堀內敏一（Toshikazu Horiuchi）告訴法新社：「日圓停止升值，令投資人鬆一口氣。」

不過他說：「由於美元匯價仍徘徊106日圓水準，目前他們（投資人）對於匯率仍將繼續抱持謹慎態度。」

美元匯價16日貶破106日圓，創2016年11月以來新低。今天亞洲匯市時間，美元匯價由16日紐約匯市晚間的106.25日圓反彈回106.52日圓。

美股攀升也激勵日股市場信心。在長週末假期前，美股道瓊工業指數16日收盤微漲0.1%至25219.38點，雖然單日漲幅不大，但整週表現仍寫下2016年11月以來最大單週漲幅，以及連續6週最後一個交易日收紅。

岡三網路證券公司（Okasan Online Securities）發布報告指出，「本週日股很可能將測試」從月初的大跌「反彈」。他們認為，「從日股和美股的波動雙雙降低來看，預期市場將恢復平靜」。

豐田汽車公司（Toyota Motor Corp.）股價今天收盤大漲2.37%，任天堂公司（Nintendo Co.）股價收盤勁揚2.07%，瑞穗金融集團（Mizuho Financial Group Inc.）股價收高2.21%，三菱日聯金融集團（Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.）股價也收漲2.20%。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，日本電訊公司軟體銀行（SoftBank Group）與再保險業巨擘瑞士再保險公司（Swiss Reinsurance Co.）協商收購少數股權，軟銀試圖在瑞士再保的董事會取得席位。軟銀股價今天收盤應聲上揚2.19%。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1070219

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