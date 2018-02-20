春節長假商機 便利商店業績成長逾1成

統一7ELEVEN表示，超商冷藏飲品、休閒零食、三明治、飯糰、麵包及CITY CAFE等商品表現亮眼，總計6天春節假期，銷量預估較去年同期成長1至2成。 （中央社檔案照片）

（中央社記者朱則瑋台北20日電）春節連假人潮，帶動便利商店業績成長，統一7ELEVEN超商除夕至初五銷量比去年同期成長逾1成，全家便利商店1月、2月至今營收也成長超過1成。



春節連假民眾選擇徹夜狂歡或是全家出遊，加上不少商家春節期間關店休息，這時候24小時全年無休的便利商店就成為民眾購買主食、零嘴、飲料等的首選，也帶動便利商店業績成長。



統一7ELEVEN今天表示，超商冷藏飲品、休閒零食、三明治、飯糰、麵包及CITY CAFE等商品表現亮眼，總計6天春節假期，銷量預估較去年同期成長1至2成；其中，位在風景區、幹道型及交通轉運站分店的業績比平日更有倍數成長。



統一7ELEVEN指出，近期開幕的特色門市如南投雷藏寺景點附近的福新門市、果菜市場主題的台南新同安門市、露營風格的彰化社腳門市等，成為民眾春遊的景點之一，帶動來客數最高成長7成。



統一7ELEVEN，因應明天即將開工，推出CITY CAFE與現萃茶全品項第二杯半價活動，並為咖啡愛好者提供客製化服務、推出「One Shot Espresso」，可依照個人喜好加入美式、拿鐵之外，還可創造個人化風味飲，滿足多元的口味需求，預估帶動咖啡銷量較去年同期成長2成以上。



全家便利商店表示，今年春節天氣晴朗，走春出遊人潮多，累積1、2月至今營收，整體成長超出一成，其中，鮮食帶動為成長主因。裹腹即食的米飯、麵食等主食都有大幅成長，手工甜點系列如脆皮泡芙等，成長近倍。



全家指出，根據內部銷售資料顯示，農曆春節過年後開工第一天起，沙拉產品的銷量就會逐漸提升，過年後一週左右，對比平日的沙拉銷售則可成長近2成。（編輯：張良知）1070220