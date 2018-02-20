/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
2018Dog newyear
搜尋
關鍵字： 地震初五路況NBA
>rss

春節長假商機 便利商店業績成長逾1成

發稿時間：2018/02/20 13:51

最新更新：2018/02/20 14:06

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
統一7ELEVEN表示，超商冷藏飲品、休閒零食、三明治、飯糰、麵包及CITY CAFE等商品表現亮眼，總計6天春節假期，銷量預估較去年同期成長1至2成。 （中央社檔案照片）統一7ELEVEN表示，超商冷藏飲品、休閒零食、三明治、飯糰、麵包及CITY CAFE等商品表現亮眼，總計6天春節假期，銷量預估較去年同期成長1至2成。 （中央社檔案照片）

（中央社記者朱則瑋台北20日電）春節連假人潮，帶動便利商店業績成長，統一7ELEVEN超商除夕至初五銷量比去年同期成長逾1成，全家便利商店1月、2月至今營收也成長超過1成。

春節連假民眾選擇徹夜狂歡或是全家出遊，加上不少商家春節期間關店休息，這時候24小時全年無休的便利商店就成為民眾購買主食、零嘴、飲料等的首選，也帶動便利商店業績成長。

統一7ELEVEN今天表示，超商冷藏飲品、休閒零食、三明治、飯糰、麵包及CITY CAFE等商品表現亮眼，總計6天春節假期，銷量預估較去年同期成長1至2成；其中，位在風景區、幹道型及交通轉運站分店的業績比平日更有倍數成長。

統一7ELEVEN指出，近期開幕的特色門市如南投雷藏寺景點附近的福新門市、果菜市場主題的台南新同安門市、露營風格的彰化社腳門市等，成為民眾春遊的景點之一，帶動來客數最高成長7成。

統一7ELEVEN，因應明天即將開工，推出CITY CAFE與現萃茶全品項第二杯半價活動，並為咖啡愛好者提供客製化服務、推出「One Shot Espresso」，可依照個人喜好加入美式、拿鐵之外，還可創造個人化風味飲，滿足多元的口味需求，預估帶動咖啡銷量較去年同期成長2成以上。

全家便利商店表示，今年春節天氣晴朗，走春出遊人潮多，累積1、2月至今營收，整體成長超出一成，其中，鮮食帶動為成長主因。裹腹即食的米飯、麵食等主食都有大幅成長，手工甜點系列如脆皮泡芙等，成長近倍。

全家指出，根據內部銷售資料顯示，農曆春節過年後開工第一天起，沙拉產品的銷量就會逐漸提升，過年後一週左右，對比平日的沙拉銷售則可成長近2成。（編輯：張良知）1070220

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
春節走春

春節走春

一週重要新聞影像回顧（0211-0217）

一週重要新聞影像回顧（0211-0217）

花蓮地震災情

花蓮地震災情

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
春節走春
春節走春
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP