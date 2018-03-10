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美徵鋼鋁稅如七傷拳 傷人亦自損

發稿時間：2018/03/10 11:43

最新更新：2018/03/10 11:43

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（中央社記者江今葉華盛頓9日專電）美國總統川普認為，課徵鋼鋁稅能讓進口鋼鋁價格上揚、工廠回流與增加就業。但其他產業恐將面臨報復，推高相關產品價格，引發通貨膨脹，貿易戰下的美國也是受害者。

川普8日在鋼鋁工人與業者陪同下，批准對進口鋼鋁產品分別課徵25%與10%關稅，並將在15天內生效，初期將排除加拿大與墨西哥。

對川普來說，課徵高關稅的原因很簡單。進口品在美低價銷售，造成工廠關門、工人失業，進口品價格若被迫上揚，工廠自然會回流美國，創造就業機會。

這是川普角逐總統時對中西部鐵鏽帶（Rust Belt）選民的重要承諾，他承諾帶回工作機會，獲藍領階級普遍支持，贏得大選。

「鐵鏽帶」從美國東部紐約州與賓夕法尼亞州，一路到西維吉尼亞州，及5大湖區的俄亥俄、印第安納、密西根、伊利諾與威斯康辛州等地。這裡曾是美國工業重鎮，但因關廠與工作外移，「鋼鐵帶」（Steel Belt）成了「鐵鏽帶」。

已經啟動連任活動的川普面對龐大執政壓力，今年11月的期中選舉可能丟掉參眾兩院多數黨地位，當然禁不起讓最重要的鐵票支持者流失，這個時候啟動懲罰性關稅不讓人意外。

川普的宣布確實帶來些許成效。美國鋼鐵公司（U.S. Steel）也隨即宣布，位於伊利諾州的工廠決定復工，回聘2年前遭資遣的500名員工。這也獲得民主黨籍聯邦參議員達克沃斯（Tammy Duckworth）的肯定，表示會繼續支持加強國安及保護美國就業機會的立法。

對鋼鋁業者與工人來說，這或許是好消息，但對其他產業與美國消費者而言，高關稅可能是噩夢的開始。

儘管這項高關稅政策是衝著中國，但歐盟等美國長期盟友已揚言回應，歐盟點名可能對美國農產品、酒類等採取報復性措施。

換句話說，美國鋼鋁產業可能因此受惠，但整體代價卻是其他產業蒙受損失。若其他國家對美國進口產品同樣課徵報復性關稅，美國出口將面臨衝擊。鋼鋁價格上揚，汽車、家電等製造業成本也會增加，獲利下降，損害經濟。

對消費者來說，這也不是好消息。從罐頭食品、可樂飲料到房屋建材，生活中處處需要用到鋼鋁，高關稅意味相關產品價格都可能上揚。

美國國內通貨膨脹壓力增加，股匯債市也將受影響，美國經濟好不容易從2008年金融風暴中復甦，可能面臨另一波衝擊。（編輯：廖漢原）1070310

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