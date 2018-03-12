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吉茂擬4月中上市 攻電動車看好今年業績

發稿時間：2018/03/12 16:01

最新更新：2018/03/12 16:24

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吉茂精密預計4月中旬掛牌上市，董事長劉彥狄預期今年業績可較去年佳。中央社記者鍾榮峰攝 107年3月12日吉茂精密預計4月中旬掛牌上市，董事長劉彥狄預期今年業績可較去年佳。中央社記者鍾榮峰攝 107年3月12日

（中央社記者鍾榮峰台北12日電）汽車水箱廠商吉茂精密預計4月中旬掛牌上市，董事長劉彥狄表示，今年業績目標要比去年好。吉茂精密也持續進軍電動車領域。

展望今年營運，劉彥狄指出，整體市場不景氣對於公司生意來說反而有利，景氣好也可以持平，因為消費者持有汽車年限越久，汰換零件機會越高，預期今年整體業績目標要比去年好。

法人預估，吉茂精密今年可受惠新訂單挹注，預估下半年營收和獲利有機會回升到以往水準，預期今年業績可回到新台幣14億元以上，有機會較去年成長1成，獲利目標回到2016年水準。

吉茂精密布局朝向電動車散熱產品、水箱輕量化及零組件模組化趨勢發展。電動車部分已研發油電混合車相關散熱產品，包括油電混合車水箱、機油冷卻器、熱排及馬達散熱器逆變器（Inverter）散熱器，目前已銷售Honda、TOYOTA、Ford等油電混合車水箱12款。

油電混合車逆變器散熱器於2016年已開始出貨，目前依市場需求，逐漸增加開發計畫，未來可望透過合作夥伴Denso，取得TOYOTA電動車散熱認證，藉此切入電動車供應鏈機會。

除車用散熱器外，吉茂精密於2015年設立吉茂聯德，投入電子產品散熱系統研發製造，目前已成功開發並銷售大型投影機散熱器，伺服器散熱器也與國際大廠接洽並送樣中，今年有機會出貨。

在模具開發和交貨時間，吉茂精密目前模具開發總數超過3350套，產品品項多達4955款以上，交貨時間從過去45天大幅縮短至7天。水箱和散熱器產品涵蓋小客車、小貨車、大貨車、堆高機、軍用悍馬車、雲豹甲車等。

在產能布局，吉茂精密於2013年下半年決議設立中國大陸南京廠，在台灣彰化芳苑和中國大陸廣州東莞也設有生產工廠，在美國設有子公司及發貨倉庫。彰化廠負責圖面開發、東莞廠主攻模具和零配件生產製造、南京廠組裝量產水箱。在南京廠產能提升後，集團兩岸合計年產能可到200萬件。

從客戶端來看，吉茂精密2011年獲得豐田集團旗下零組件大廠Denso投資，Denso直接以母公司名義入股吉茂精密，持股比重約22%，並取得一席董事。

法人指出，Denso是吉茂精密最大客戶與股東，去年營收占比達到27.7%。公司也打入TOYOTA、Nissan、INFINITI、Mitsubishi等原廠委託售後維修服務（OES）供應鏈，也是美國DIY市場第一大通路商及德國大廠合格供應商。

從營收比重來看，吉茂精密去年合併營收新台幣13.53億元，去年匯損金額影響不大，營收主要受到美元走弱影響。公司去年前3季獲利2015萬元，去年前3季每股純益0.34元。

從產品營收比重來看，去年汽車水箱占吉茂精密業績比重約87%，半成品占比約7.7%。其中大部分是AM產品，OES產品比重約4%到5%。

吉茂精密於1984年成立，主攻鋁製汽車水箱售後服務件，銷售產品涵蓋汽車水箱及冷卻系統、相關零組件製造、開發與銷售，主要應用在汽車售後維修零件市場（AM）領域。

銷售對象包括國內外汽車零組件經銷商、通路商及傳統水箱修配廠，銷售區域擴及北美、歐洲、東南亞、中國大陸、大洋洲等。其中美洲市場占比51%，台灣內銷占比約22%，亞洲占比11%，歐洲占比8.6%。（編輯：林沂鋒）1070312

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