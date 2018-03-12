投信投顧贊助通路尾牙春酒踩紅線 金管會盯上

（中央社記者蔡怡杼台北12日電）投信投顧基金銷售向來仰賴銀行等強勢通路，繼摩根投信私設「小金庫」招待通路理專後，金管會最新金檢發現某家投信投顧業者違法贊助通路尾牙或春酒等活動，並把相關費用列入通路報酬。



銀行等強勢通路因瞭解客戶金流，因此，在保險、基金等金融商品銷售上較具優勢，也因此，為使金融商品熱銷，先前出現摩根投信私設「小金庫」以招待通路理專的情況出現。



在金管會開罰摩根投信新台幣120萬元，且在缺失未獲認可改善前，暫停其境內基金募集、境外基金銷售申請案以及追加募集案後，金管會檢查局最新金檢發現某家投信投顧業者有支付基金銷售機構類似尾牙或春酒活動等文康費用的不當行為，並把這筆費用違法列入通路報酬。



對此，金融監督管理委員會最新發函要求證券投資信託事業、境外基金總代理人及境外基金機構，不應有支付基金銷售機構類似尾牙或春酒活動等文康費用並列入通路報酬等類似情況再度發生。



金管會強調，基金銷售機構舉辦尾牙或春酒等活動費用，非屬因銷售基金產品的通路報酬，且根據投信投顧公會的會員及其銷售機構基金通路報酬揭露施行要點，有關通路報酬中的「其他」報酬是指印製對帳單、投資月刊或理財專刊等如非屬銷售獎勵的行銷贊助。(編輯：李信寬)1070312