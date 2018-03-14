龍崎反對設掩埋場 工業局：持續溝通

（中央社記者蔡怡杼台北14日電）南區事業廢棄物綜合處理中心擬落腳台南龍崎，引發當地抗爭，經濟部工業局表示，龍崎廠是由工業區土地轉為特殊性廢棄物掩埋場，且使用後會進行復育，經濟部會持續與當地溝通。



反歐欣事業廢棄物掩埋場自救會聯盟今天到經濟部工業局，要求撤銷「南區（龍崎廠）事業廢棄物綜合處理中心」 開發案的展延許可。



反歐欣事業廢棄物掩埋場自救會聯盟強調，南區事業廢棄物綜合處理中心落腳於具泥岩地形的龍崎鄉，是選址錯誤。高雄田寮的「月世界」是台灣最知名的泥岩地形之一。



經濟部工業局副局長游振偉強調，經濟部可以理解龍崎鄉親對家園特殊泥岩地形的保育，並發展當地觀光，但從產業發展的角度來看，台灣不能沒有特殊廢棄物處理中心，至於要如何兼顧產業與環保，工業局會持續與當地民眾溝通。



游振偉表示，工業局當時計畫在台灣北、中、南都要設置特殊性廢棄物處理中心，目前尚未完成的則是落腳於台南龍崎的南區事業廢棄物綜合處理中心。



游振偉說明，南區事業廢棄物綜合處理中心原址為國軍退除役官兵輔導委員會的龍崎工廠，因此是由工業區土地轉用為特殊性廢棄物掩埋場，與一般原始未經開發的地形有差距。



游振偉進一步指出，龍崎當地是不透水層，加上廢棄物處理中心與聚落仍有一段距離，在種種考量後，特殊性廢棄物處理中心選擇落腳龍崎，且使用完後還要進行相關的復育計畫，會還給公眾綠化後的環境。



同時，游振偉也表示，南區事業廢棄物綜合處理中心因涉及山坡地，因此，若要進入施工階段，須取得台南市政府的水土保持審查。（編輯：林興盟）1070314