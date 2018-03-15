跨界結合四方之力 攻銀髮智慧照護商機

（中央社記者江明晏台北15日電）「長輩每天量測血壓血糖，透過雲端自動上傳，打開電視就能查詢、回診掛號，醫師透過平台、子女透過APP都能掌握」，這是結合產業四方之力的bb健康+推出的銀髮智慧照護系統。



根據統計，台灣銀髮族人數已超過總人口數的13%，預計2018年將超過14%，使得台灣正式從「高齡化社會」邁向 「高齡社會」。



基於高齡人口對工作人口所帶來的經濟影響與安養負擔越來越大，社會急需系統化的整合資源，以滿足長照相關產業日益龐大的需求，遠傳電信今天以自行研發的Health健康+服務為基礎，宣布結盟高雄醫學中心、中嘉網路和克魯斯健康科技共同簽署合作備忘錄。



遠傳表示，四方將各自發揮所長，正式啟動整合雲端科技(遠傳)、醫療資源(高醫)、居家友善的電視通路(中嘉)、健康管理照護(克魯斯)等優勢，打造全方位的智慧照護機制bb健康+，初期將聚焦銀髮族群，讓他們能完成「居家自我健康管理」，無縫接軌醫院與長照構機對慢性病患的遠距追蹤照護。



遠傳電信企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，遠傳電信自推出Health健康+服務，便持續與多家醫療院所合作，共同投入三高等慢性病的預防。



曾詩淵指出，遠傳電信此次結盟高醫、中嘉集團與克魯斯，推出bb健康+，將觸角延伸至每個家庭，擴大健康照護到銀髮族，透過輕鬆的居家環境、結合銀髮族也會操作的簡易健康量測模式、運用便利的有線電視網，整合健康資訊的雲端平台，串連醫院HIS醫療資訊系統、增加友善的親友關懷功能，快速搭起一個綿密的關懷網，真正落實銀髮族的照護，讓遠距健康照護發揮最大效益。（編輯：楊玫寧）1070315