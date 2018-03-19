企圖超越三星等對手 蘋果傳祕密研發螢幕

（中央社舊金山18日綜合外電報導）彭博報導，根據熟知內情的消息人士，科技巨擘蘋果公司（Apple）首度嘗試研發生產自己的裝置螢幕，透過位於加州總部附近的秘密工廠，製造少量螢幕以供測試。



要求匿名的消息人士說，蘋果正著重投資開發新一代微發光二極體（MicroLED）螢幕，由於MicroLED使用的發光架構與當前的有機發光二極體（OLED）螢幕不同，因此能使配備這種螢幕的裝置機身更薄、色彩更鮮明且更節能。



消息人士說，生產MicroLED螢幕的難度遠高於OLED螢幕，蘋果大約一年前曾考慮放棄相關計畫，但目前已有所進展，不過消費者要看見這項成果，恐怕還得等上好幾年。



這項雄心勃勃的計畫，是蘋果獨立設計重要組件的最新舉措。多年來，蘋果已設計出用來驅動旗下行動裝置的晶片。長期看來，蘋果自行研發螢幕可能傷及許多螢幕供應商，例如螢幕製造商三星電子（Samsung Electronics Co）、日本顯示器公司（Japan Display）、日本夏普公司（Sharp Corp）、樂金顯示器公司（LG Display Co.）和觸控螢幕晶片廠新思（Synaptics）。



此外，OLED技術開發商環宇顯示技術公司（Universal Display Corp）可能也會受到波及。



消息曝光後，亞洲顯示器製造商股價紛紛下挫，日本顯示器公司下跌高達4.4%，夏普下跌高達3.3%，三星下跌1.4%，京東方科技集團（BOE Technology Group）則下跌2.7%。



掌控MicroLED技術將有助蘋果在成熟的智慧型手機市場脫穎而出，也能超越三星等以製造出色螢幕自豪的競爭對手。經營螢幕測試公司DisplayMate Technologies的專家索內拉（Ray Soneira）說，自行設計螢幕是蘋果的「大好機會」。



他說：「每個人都能買到OLED或LCD螢幕，但只有蘋果擁有MicroLED。」（譯者：劉文瑜/核稿：林憬屏）1070319