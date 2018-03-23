漢翔推自創品牌 進軍國際航空座椅市場

（中央社記者蘇木春台中23日電）漢翔公司今天聯合國內供應商舉行「航空座椅產業合作發表會」，漢翔董事長廖榮鑫代表宣布，將整合國內航空座椅供應鏈建立自創品牌，進軍國際民用航空市場。



漢翔航空工業公司總經理林南助受訪表示，能號召國內20餘家供應商，成功開發航空座椅，主要得力於民航局的指導協助與經濟部的支持，整合各家優勢，融入創新、舒適、輕量化、高質感等元素，共同爭取國內及國際航空公司的訂單。



23日發表的進階版座椅以輕量化、舒適為主要設計重點，搭配複材椅背、平板手機支撐架、無線充電裝置、可調整頭靠、搖籃式座椅等功能，國內合作供應鏈包含工研院、車輛中心、燁鋒、拓凱、福基、喬福等公司，將以多項優質選配，滿足全球客戶的需求。



廖榮鑫透露，漢翔將於今年4月10日在德國漢堡最大的國際內裝展初試啼聲，展出單走道經濟艙座椅，要搶食國際航空座椅市場的大餅，為寡占的航空座椅市場提供新選擇。



漢翔公司自民國103年啟動航空座椅開發，在去年台北航展時宣布獲得民航局技術標準件核准書（TSOA），可望在今年下半年獲得美國聯邦航空總署（FAA）的設計許可（LODA），是國內首宗符合16G規範的航空座椅。



林南助說明，大多數乘員運輸客機使用座椅的原始設計，在1988年前僅須符合9倍重力（9G）座椅規範，隨著安全性能要求愈來愈高，美國聯邦航空總署規定，新設計的客機自2009年10月起生產的客機座椅，須能承受16倍重力衝擊的動態測試，以確保飛機於緊急迫降時足以保護乘客安全。（編輯：管中維）1070323