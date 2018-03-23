/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 貿易戰川普璩美鳳統一發票
>rss

漢翔推自創品牌 進軍國際航空座椅市場

發稿時間：2018/03/23 13:07

最新更新：2018/03/23 13:07

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者蘇木春台中23日電）漢翔公司今天聯合國內供應商舉行「航空座椅產業合作發表會」，漢翔董事長廖榮鑫代表宣布，將整合國內航空座椅供應鏈建立自創品牌，進軍國際民用航空市場。

漢翔航空工業公司總經理林南助受訪表示，能號召國內20餘家供應商，成功開發航空座椅，主要得力於民航局的指導協助與經濟部的支持，整合各家優勢，融入創新、舒適、輕量化、高質感等元素，共同爭取國內及國際航空公司的訂單。

23日發表的進階版座椅以輕量化、舒適為主要設計重點，搭配複材椅背、平板手機支撐架、無線充電裝置、可調整頭靠、搖籃式座椅等功能，國內合作供應鏈包含工研院、車輛中心、燁鋒、拓凱、福基、喬福等公司，將以多項優質選配，滿足全球客戶的需求。

廖榮鑫透露，漢翔將於今年4月10日在德國漢堡最大的國際內裝展初試啼聲，展出單走道經濟艙座椅，要搶食國際航空座椅市場的大餅，為寡占的航空座椅市場提供新選擇。

漢翔公司自民國103年啟動航空座椅開發，在去年台北航展時宣布獲得民航局技術標準件核准書（TSOA），可望在今年下半年獲得美國聯邦航空總署（FAA）的設計許可（LODA），是國內首宗符合16G規範的航空座椅。

林南助說明，大多數乘員運輸客機使用座椅的原始設計，在1988年前僅須符合9倍重力（9G）座椅規範，隨著安全性能要求愈來愈高，美國聯邦航空總署規定，新設計的客機自2009年10月起生產的客機座椅，須能承受16倍重力衝擊的動態測試，以確保飛機於緊急迫降時足以保護乘客安全。（編輯：管中維）1070323

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
一週重要新聞影像回顧（0311-0317）

一週重要新聞影像回顧（0311-0317）

HBL決賽激戰

HBL決賽激戰

全台鬧元宵

全台鬧元宵

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
一週重要新聞影像回顧（0311-0317）
一週重要新聞影像回顧（0311-0317）
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP