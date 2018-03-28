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不懼貿易戰 投顧：台股今年挑戰12000點

發稿時間：2018/03/28 08:42

最新更新：2018/03/28 09:02

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富邦金控旗下富邦投顧總經理蕭乾祥指出，全球股市多頭格局仍將持續，台股年底前將挑戰12000點。（中央社檔案照片）富邦金控旗下富邦投顧總經理蕭乾祥指出，全球股市多頭格局仍將持續，台股年底前將挑戰12000點。（中央社檔案照片）

（中央社記者田裕斌台北28日電）美中貿易戰一度造成國際資本市場動盪，不過，富邦金控旗下富邦投顧總經理蕭乾祥認為，全球股市多頭尚未改變，台股年底前將挑戰12000點。

蕭乾祥表示，從美國聯邦準備理事會（Fed）公開市場委員會（FOMC）決議升息1碼（0.25個百分點）及今年預定再升息2次來看，符合市場先前預期，利率預估點狀圖所呈現明年可能升息2次及後年升息1次，輔以目前聯邦基準利率與美國10年長債利率仍有4碼以上差距，顯示本波升息循環尚未結束。

蕭乾祥指出，美股多頭總是終結於高利率時期的開始降息之時，除非美中貿易戰擴大造成景氣進入收縮，Fed才會結束本波升息循環，股市多頭將提前終結，否則在聯邦基準利率邁向3%之前，今年美股多頭格局仍將持續。

對台股而言，蕭乾祥認為，近期科技股利空逐步消除，包括蘋果供應商台企家數優於紅色供應鏈，蘋果股價再度創高，顯示iPhoneX銷售不如預期衝擊可隨下半年低價蘋果新機出貨而淡化，博通購併高通案，因川普政府擔心5G導致國安問題頒布行政命令破局，晶圓代工廠未來訂單減少疑慮也解除，從前2月外銷接單再創新高來看，上半年出口可望出現淡季不淡現象，這對科技股重掌攻勢領軍台股再挑戰新高算是正面助益。

根據富邦投顧內部計量模型評估，今年台股股價淨值比可上調至1.60至1.96倍，換算成加權指數高低區間為9800點至12000點；蕭乾祥提醒，投資人必須謹記巴菲特在2月底給股東信中對表示，股市何時會跌，沒人說得準，建議今年投資人必須正視股市劇烈波動風險，不宜進行過度槓桿投資。

在第2季選股上，蕭乾祥指出，近期交投熱絡的生技股，在過去2年因新藥解盲與官司疑慮造成類股人氣潰散，但今年個別公司基本面利多訊息不斷，包括在高階醫材大口徑心導管術後止血裝置成功授權國外醫材大廠、愛滋病用藥取得藥證、高階骨材植入物獲FDA上市許可、舌下含片學名藥成功挑戰原廠專利、以及收購美國藥廠以擴大國際代工等題材激勵下，是投資選股最值得注意類股。

在科技股上，今年5G題材開始增溫，網通、功率放大器、砷化鎵等次產業可同步受惠，另外半導體產業因車用電子需求成長，加上新興市場的平價手機需求熱絡，及挖礦機題材仍未退燒下，帶來國內晶圓代工需求熱度不退，包括記憶體、車用MCU及IC設計的IP服務等次產業，是科技股選股重點。（編輯：鄭雪文）1070328

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