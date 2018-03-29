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都更條例修法鬆綁融資上限 房仲贊成

發稿時間：2018/03/29 20:20

最新更新：2018/03/29 20:20

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（中央社記者潘智義台北29日電）永慶房屋業管部資深經理謝志傑今天表示，透過都更條例修法，讓參與都更的民眾可獲得較高成數的銀行融資，將有助於加速都市更新，解決民眾住宅安全的問題。

立法院內政委員會3月28日初審通過「都市危險及老舊建築物加速重建條例」部分條文修正草案，放寬老舊建物放款融資比率不得超過30%限制，鬆綁融資上限。

謝志傑指出，老屋要都更重建面臨的問題，除了整合外，資金也是一大問題，尤其老屋所有權人多半也都是上了年紀的人，要拿出資金做重建費用，確實有困難，可能因此降低重建意願。

他認為，修法讓都更案現住戶順利取得融資，銀行給予融資成數拉高，讓參與都更民眾不用擔心老屋重建資金缺口，提升財務可行性，將可加速危老建物重建的腳步。

他觀察台北市各行政區，屋齡老舊的行政區包括大同區、萬華區、大安區、松山區與中正區，住宅平均屋齡都超過35年，再以屋齡超過40年的住宅比重來看，大同區、萬華區與中正區分別為43.5%、43.3%以及40.3%，顯示北市西區住宅老化情況最嚴重，尤其商圈轉移、捷運開通後，西區更需都更的推動。

謝志傑指出，居住在住宅屋齡超過30年的消費者中，雙北市以公寓最多，占比高達7成以上，而桃園以南5大都會區則以透天產品為大宗，比重幾乎都在6成以上，其中台南市更高達85%。

他說明，雙北房屋老化問題嚴重，都市更新條例修法應以解決公寓住宅老化與結構安全的問題為核心；而桃園以南5大都會區30年以上老舊住宅以透天產品為主，適用小面積、產權單純的危老重建條例，即是解決透天住宅結構安全問題的最佳方案。（編輯：黃國倫）1070329

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