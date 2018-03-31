專家：黃金想攻上1500美元 關鍵看它

（中央社記者蔡怡杼台北31日電）國際金價連3季上漲，為2011年來首見，讓人不禁要問黃金時代是否重來？專家表示，美國總統川普引爆的貿易戰將是影響金價關鍵，不排除金價可能攻上1500美元，但機率應該不高。



在美國總統川普的外貿政策等因素催化下，國際金價2018年第1季上漲1.7%，連續3季上漲，為2011年首見。



展望今年，渣打銀行財富管理負責人傅敏儀表示，金價的有利因素包含美元疲弱以及美中貿易磨擦等政治經濟風險所帶動的避險需求，至於利空素則有聯準會持續升息以及全球通膨情況並未顯著惡化，預估今年金價區間為每盎司1250美元至1400美元。



台灣銀行貴金屬部主管認為，今年金價利多因子多圍繞在地緣政治，不過，現階段通膨仍溫和，成為金價上檔壓力，預估今年區間將落在1300美元至1370、1380美元附近。



台銀分析，北韓領導人金正恩表示將放棄核武，東北亞地緣政治風險略為降溫，不過，歐元區近期選舉結果不如預期，義大利以及德國都組成聯合政府，為政局增添不確定因素，另外，川普先前的強勢美元言論也影響美元走向，進而干擾金價。



美元與金價通常呈負向走勢，當美元漲，金價就會下跌。台銀指出，美元指數從去年以來呈低檔震盪，但在川普釋出希望看到強勢美元後，美元指數則停留在90附近震盪，顯示目前的美元是美國較能接受的價位。



至於金價今年是否衝上1500美元，川普扮演重要角色。台銀表示，川普的強勢美元說，抑制金價向上的空間，不過，川普若真的祭出高關稅措施，且沒有豁免或緩解機制時，金價有可能挑戰1500美元，但機會應該不大。



另外，聯準會動向也左右今年金價走勢，台銀指出，市場預期聯準會今年升息3次，若如期升息3次，則金價應不會有明顯表現，若升息次數加快到4、5次，將對金價構成較大壓力，若只升息兩次，金價可能就衝高。（編輯：郭萍英）1070331